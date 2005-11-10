I motivi dell'esonero di Aquilani al Sassuolo: difesa shock e un attacco che ha perso incisività

Il Sassuolo ha esonerato Alberto Aquilani, decisione arrivata dopo gli ultimi deludenti risultati di Berardi e compagni. "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”, la nota emessa dal club pochi minuti fa.

La difesa fa acqua da tutte le parti

Ad incidere sulle sorti dell’ex centrocampista, oltre ovviamente ai risultati, c’è anche il contesto generale che avvolge la squadra dopo un avvio positivo nelle prime giornate di Serie A. Su tutti a preoccupare sono stati i numeri difensivi: il Sassuolo, che ad oggi sarebbe comunque salvo, è la peggior difesa dell’intero campionato con un tracollo evidente nelle ultime gare. Cinque sconfitte contro Frosinone, Como, Lazio, Fiorentina e Roma che hanno visto i neroverdi subire la bellezza di 19 gol, quasi 4 a partita di media. Dura pensare alla salvezza, con queste statistiche.

L'attacco ha perso incisività

C’è poi il fattore attacco. Nel mirino c’è infatti anche un’efficacia offensia che è sembrata scemare col passare delle giornate. Se fino a quel successo last second sulla Juventus tutto sembrava andare per il verso giusto, nelle uscite successive i numeri sono pian piano calati. Fino all’unico tiro in porta nell’ultima giornata contro la Roma, quando oramai la situazione era quasi compromessa. Numeri che hanno convinto il Sassuolo a cambiare per invertire un trend preoccupante, con l’addio di Aquiliani e le ore calde per la scelta del suo sostituto.