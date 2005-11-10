Pau Cubarsì vince il Golden Boy. Il talento del Barcellona trionfa davanti a tre giovani della Serie A

Il Golden Boy 2026 è Pau Cubarsì. L’annuncio del premio ideato da Tuttosport è arrivato in questi istanti, direttamente dal Mapei Football Center di Sassuolo, sede scelta per l’evento. Per la Serie A, invece, in corsa fra i 25 finalisti c’erano Kerim Alajbegovic della Juventus, Rodrigo Mora della Roma e Franco Mastantuono della Fiorentina. Il centrale blaugrana vince davanti a talenti del calibro di Lennart Karl e Diomande, Zaire-Emery e Endrick.

Il premio sarà consegnato a Cubarsì il prossimo 14 dicembre a Torino.

Questo l’elenco completo dei 25 finalisti che si sono giocati l'European Golden Boy:

Charalampos Kostoulas (Grecia, Brighton)

Rodrigo Mora (Portogallo, Roma)

Joiane Gadou (Francia, Borussia Dortmund)

Xavi Espart (Spagna, Barcellona)

Franco Mastantuono (Argentina, Fiorentina)

Finn Jeltsch (Germania, Stoccarda)

Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina, Juventus)

Said El Mala (Germania, Colonia)

Marc Bernal (Spagna, Barcellona)

Jon Martin (Spagna, Real Sociedad)

Konstantinos Karetsas (Grecia, Borussia Dortmund)

Endrick (Brasile, Real Madrid)

Gianluca Prestianni (Argentina, Benfica)

Estevao (Brasile, Chelsea)

Junior Kroupi (Francia, Bournemouth)

Lennart Karl (Germania, Bayern Monaco)

Myles Lewis-Kelly (Inghilterra, Arsenal)

Jorrel Hato (Olanda, Chelsea)

Victor Froholdt (Danimarca, Porto)

Rayan (Brasile, Bournemouth)

Luka Vuskovic (Croazia, Brighton)

Ayyoub Bouaddi (Marocco, Manchester City)

Yan Diomande (Costa d'Avorio, Real Madrid)

Pau Cubarsi (Spagna, Barcellona)

Warren Zaire-Emery (Francia, Paris Saint-Germain)