L'Italia di Mancini non è mai stata così giovane! Anche senza Lontani e Cassano...

Roberto Mancini non ha mai avuto a disposizione una Nazionale così giovane. Senza contare Simone Lontani (2008) e Riccardo Cassano (2009) che, dopo questi giorni di lavoro a Coverciano, si aggregheranno alle rispettive nazionali giovanili, la squadra oggi a disposizione del CT dell'Italia in vista delle prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio ha un'età media di 24 anni e 171 giorni. "Ma ciò non avviene perché la situazione in campionato è cambiata - ha dichiarato il CT in conferenza stampa -, è grossomodo la stessa. C'è qualcuno che li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l'obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi".

Nazionale con tanti ragazzi

Tra i volti nuovi chiamati dal commissario tecnico Cissè e Liberali, rispettivamente 20 e 19 anni: "Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene. Cissè può fare entrambi i ruoli d'attacco, ora devo vederlo dal vivo", ha detto oggi il CT. Per Cassano e Lontani invece nessuna possibilità di debuttare nella nazionale maggiore: il giovane attaccante del Parma da giovedì sarà a disposizione dell'Under 19 di mister Favo per le sfide valide per la seconda fase di qualificazione all'Europeo di categoria, il regista del Como invece si aggregherà all'Under 18 di mister Franceschini per lo stage pre-Mondiale.

Quelle contro Francia e Belgio saranno rispettivamente la 66esima e la 67esima con Mancini come commissario tecnico. In gruppo anche il classe 2008 Palma dell'Udinese per cui si aspettava solo l'ok dalla FIFA per finalizzare il suo definitivo passaggio dalla Germania all'Italia.

La lista dei convocati di Roberto Mancini

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).