Il Padova saluta Bianchi. Scaduto il mandato dell'Ad, e con esso la sua avventura in Veneto

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Padova "comunica che il mandato di Alessandra Bianchi come Amministratore Delegato è giunto alla sua naturale scadenza. Si chiude così la sua esperienza alla guida operativa della società biancoscudata.

Entrata nel Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2017, Alessandra Bianchi è stata nominata Amministratore Delegato nel maggio 2019. Nel giugno 2022 ha assunto anche la carica di Presidente, diventando la prima donna a guidare il club nella sua storia, fino al passaggio di consegne a Francesco Peghin nel 2023. Sono stati anni intensi, vissuti con rigore e senso di responsabilità. Alessandra Bianchi ha accompagnato il Padova in una fase di profondo rinnovamento, con una gestione attenta alla sostenibilità dei conti, al risultato sportivo e alla valorizzazione dei giovani talenti, e ha vissuto da protagonista la promozione in Serie B del 2025.

Il Calcio Padova ringrazia Alessandra Bianchi per l’impegno, la competenza e la dedizione con cui ha servito i colori biancoscudati in questi anni, e le augura le migliori fortune per il suo futuro personale e professionale".

Hanno poi fatto seguito le parole dell'ormai ex dirigente biancoscudata: "Dopo nove anni lascio il Calcio Padova con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza umana e professionale di grande valore. Porterò per sempre i colori biancoscudati nel cuore".