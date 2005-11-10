Non solo il Golden Boy a Cubarsì. Da Jorge Mendes a Ahanor, tutti i premi svelati oggi

Non solo il Golden Boy a Cubarsì. Da Jorge Mendes a Ahanor, tutti i premi svelati oggiTMW
Simone Bernabei
Il difensore del Barcellona Pau Cubarsì ha vinto il Golden Boy 2026. MA oltre al centrale blaugrana, il quotidiano Tuttosport ha annunciato anche diversi altri premi collegati e decisi insieme ad un autorevole Board of Legends di cui fanno parte fra gli altri anche Costacurta, Rui Costa, Veron, Shevchenko, Nedved. Questi i vari riconoscimenti rivelati al Mapei Football Center:
Best Italian Golden Boy: Honest Ahanor, Crystal Palace
European Golden Girl: Felicia Schroder, Real Madrid
Best Italian Golden Girl: Giulia Galli, Barcellona
Best President: Joan Laporta, Barcellona
Best Executive: Andrea Berta, Arsenal
Best Agent: Jorge Mendes
Golden Player Man: Erling Haaland, Manchester City
Golden Player Woman: Alessia Russo, Arsenal
Il Golden Boy Web sarà annunciato successivamente, con le votazioni di Tuttosport aperte fino al 24 novembre.