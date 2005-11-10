Lazio Women, Grassadonia: "La maschile non è una sorpresa: durerà. Ma io preferisco la femminile"

"Mi occupo di calcio femminile da ormai cinque anni, un'esperienza bellissima e ora sono anche un po' emozionato, perché questa mattina ho rivisto qui 40 anni di vita, tra allenatori che ho avuto e compagni con i quali ho condiviso lo spogliatoio": così, prima di ritirare il premio come miglior allenatore della Serie A femminile per la stagione 2025/2026 nell'ambito del Premio Bulgarelli Number 8, il tecnico della Lazio Women Gianluca Grassadonia.

Che ha parlato poi del movimento femminile: "Il calcio femminile è cresciuto tanto negli ultimi anni, c'è grande competizione anche se rispetto ai campionati stranieri siamo indietro, ma potrà solo che crescere perché è un bel movimento. Le differenze con il maschile? Gestire un gruppo di femminile è più difficile, ma c'è più sincerità nel gruppo, le donne sono più dirette, non si nascondono, c'è sempre un discorso aperto con loro: ecco perché per me il calcio femminile è più avanti del maschile. E io voglio continuare ancora per qualche anno in questo settore".

Chiude con una battuta sulla Lazio maschile: "Il primo posto è forse inaspettato, ma io la vedo ogni giorno allenarsi: c'è tanto entusiasmo, ritmo, per me non è una sorpresa. È una squadra molto sicura di sé e durerà, può fare un campionato molto importante".