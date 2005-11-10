Inter, per Bonny problema fisico che lo mette a rischio per la Nazionale: domani gli esami
Simone Lorini
E' in bilico la presenza in Nazionale di Ange-Yoan Bonny, entrato ieri nella parte finale del match contro il Como. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore ivoriano ha accusato un problema che andrà valutato nel dettaglio domani. Qualora il responso dei controlli fosse negativo, il giocatore rimarrà a Milano e non si aggregherà alla Costa d'Avorio.
Questa la lista completa dei convocati della Costa d'Avorio per le due sfide contro il Gambia:
Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi SC), Alban Lafont (Amedspor).
Difensori: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Evan Ndicka (AS Roma), Kassoum Ouattara (Beşiktaş), Ousmane Diomandé (Nottingham Forest), Oumar Solet (Udinese), Luck Zogbé (Brest), Hassane Kamara (Udinese), Abdoul Ouattara (Ipswich Town).
Centrocampisti: Franck Kessié (Atalanta), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Christ Inao Oulaï (Fiorentina), Malick Yalcouyé (Brighton), Patrick Zabi (Paris FC), Yaya Fofana (Reims), Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq).
Attaccanti: Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Bazoumana Touré (Newcastle), Elye Wahi (OGC Nice), Yan Diomandé (Real Madrid), Nicolas Pépé (Villarreal), Martial Godo (RC Strasbourg), Amad Diallo (Manchester United).