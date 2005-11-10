Savoia, Matachioni: "Iniziate le valutazioni per il mercato. Ma ieri, vittime di episodi arbitrali"

Ko contro la capolista Potenza, nella giornata di ieri, il Savoia, che a livello societario ha però voluto fare delle precisazioni circa qualche episodio occorso nel match, pur senza crocifiggere la classe arbitrale.

Queste, in una nota diffusa dal club, le parole del presidente Nazario Matachione:

"Buongiorno a tutti. Prima di parlare della partita di ieri, voglio rivolgere un pensiero a Francesco Russo, nostro tifoso e abbonato, che è venuto a mancare ieri sera. Anche se non lo conoscevamo personalmente, Francesco era uno di noi. Chi si abbona al Savoia fa parte di questa famiglia e condivide con noi la passione, la fede e il senso di appartenenza a questi colori. A te, Francesco, e alla tua famiglia va il nostro abbraccio più sincero e affettuoso.

Della partita contro il Potenza, più di tutto, mi è rimasto dentro il vostro applauso. Il 3-1 bruciava e voi siete rimasti lì, ad applaudire i ragazzi. Grazie, a nome di tutta la squadra. Ieri ho visto il più bel Savoia della stagione. Per quello che abbiamo fatto in campo, meritavamo di più. Sull’1-0 per noi, a mio avviso, c’era un rosso diretto per fallo da ultimo uomo che non ci è stato concesso. Da quella stessa azione è arrivata invece la punizione per il Potenza da cui è nato il pareggio. È questo che rende il rammarico ancora più forte. Dispiace che, anche con il VAR, quell’episodio sia stato valutato diversamente. Accettiamo e rispettiamo la decisione, come facciamo sempre. Quanto alle polemiche sulla sezione di Barletta, per me il discorso finisce qui. Gli arbitri sono professionisti e hanno il nostro rispetto anche quando vediamo un episodio in modo diverso. Faccio i complimenti al Potenza, che ha avuto la freddezza delle grandi squadre. Tre occasioni, tre gol. Ora pensiamo a quello che dipende da noi. Ci mancano i gol dei nostri attaccanti. Credo in loro, so quanto possono dare e loro sanno che è il momento di dare risposte sul campo. Munoz, D’Agostino, Iob, Pisacane e Cozzoli sono in netta ripresa. Saranno loro i nostri primi rinforzi. Intanto, con il board di The Royaland, stiamo già valutando come intervenire sul prossimo mercato.

Sapete chi è il guerriero più forte? Quello che, anche quando cade per uno sgambetto, trova il coraggio e la forza di rialzarsi e tornare a lottare. Ieri, con quell’applauso, ci avete teso la mano. Alla prossima partita voglio che si veda quanto vale, dal primo pallone all’ultimo.

Restiamo uniti. Paura mai".