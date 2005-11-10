Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Savoia, Matachioni: "Iniziate le valutazioni per il mercato. Ma ieri, vittime di episodi arbitrali"

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 13:49Serie C
09.11.2026 13:49Serie C
Fonti preferite
Si guarda già al futuro per cercare di fare il possibile per il mantenimento della categoria, ma si parla anche di episodi di campo
FotoTUTTOmercatoWEB

Ko contro la capolista Potenza, nella giornata di ieri, il Savoia, che a livello societario ha però voluto fare delle precisazioni circa qualche episodio occorso nel match, pur senza crocifiggere la classe arbitrale.
Queste, in una nota diffusa dal club, le parole del presidente Nazario Matachione:

"Buongiorno a tutti. Prima di parlare della partita di ieri, voglio rivolgere un pensiero a Francesco Russo, nostro tifoso e abbonato, che è venuto a mancare ieri sera. Anche se non lo conoscevamo personalmente, Francesco era uno di noi. Chi si abbona al Savoia fa parte di questa famiglia e condivide con noi la passione, la fede e il senso di appartenenza a questi colori. A te, Francesco, e alla tua famiglia va il nostro abbraccio più sincero e affettuoso.

Della partita contro il Potenza, più di tutto, mi è rimasto dentro il vostro applauso. Il 3-1 bruciava e voi siete rimasti lì, ad applaudire i ragazzi. Grazie, a nome di tutta la squadra. Ieri ho visto il più bel Savoia della stagione. Per quello che abbiamo fatto in campo, meritavamo di più. Sull’1-0 per noi, a mio avviso, c’era un rosso diretto per fallo da ultimo uomo che non ci è stato concesso. Da quella stessa azione è arrivata invece la punizione per il Potenza da cui è nato il pareggio. È questo che rende il rammarico ancora più forte. Dispiace che, anche con il VAR, quell’episodio sia stato valutato diversamente. Accettiamo e rispettiamo la decisione, come facciamo sempre. Quanto alle polemiche sulla sezione di Barletta, per me il discorso finisce qui. Gli arbitri sono professionisti e hanno il nostro rispetto anche quando vediamo un episodio in modo diverso. Faccio i complimenti al Potenza, che ha avuto la freddezza delle grandi squadre. Tre occasioni, tre gol. Ora pensiamo a quello che dipende da noi. Ci mancano i gol dei nostri attaccanti. Credo in loro, so quanto possono dare e loro sanno che è il momento di dare risposte sul campo. Munoz, D’Agostino, Iob, Pisacane e Cozzoli sono in netta ripresa. Saranno loro i nostri primi rinforzi. Intanto, con il board di The Royaland, stiamo già valutando come intervenire sul prossimo mercato.

Sapete chi è il guerriero più forte? Quello che, anche quando cade per uno sgambetto, trova il coraggio e la forza di rialzarsi e tornare a lottare. Ieri, con quell’applauso, ci avete teso la mano. Alla prossima partita voglio che si veda quanto vale, dal primo pallone all’ultimo.
Restiamo uniti. Paura mai".

Articoli correlati

Immagine news 1
Savoia ko, ma Formisano resiste. Il presidente del club: "Avanti con lui, ha piena fiducia"
Immagine news 2
Savoia, Matachione rassicura i tifosi: "Finora abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi"
Immagine news 3
Savoia, il presidente Matachione: "Deluso e arrabbiato, il primo responsabile sono io"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
13:49 Serie C
Savoia, Matachioni: "Iniziate le valutazioni per il mercato. Ma ieri, vittime di episodi arbitrali"
Immagine news 2
13:19 Serie C
Reggiana, sospiro di sollievo per Ponsi: è stato dimesso dopo l'infortunio patito contro l'Atalanta U23
Immagine news 3
12:26 Serie C
Secondo stage per le Rappresentative di Serie C: l'elenco degli oltre cento convocati
Immagine news 4
09:33 Serie C
Doumbia ricorda l'AlbinoLeffe: "Hanno creduto in me e dato ottimi consigliato. Sono andato a trovarli"
Immagine news 5
08:19 Serie C
Oggi in campo gli ultimi quattro match: si chiude la 13ª giornata di C. In attesa di Ronaldinho
Immagine news 6
08:11 Serie C
Juve Next Gen travolta a Lecco, Brambilla: "Con pazienza ed equilibrio possiamo crescere"
Immagine news 7
00:19 Serie C
Savoia, la classifica non decolla. Ma il Ds non pensa al mercato: "Discorso troppo futuribile"
Ieri
Immagine news 8
23:04 Serie C
Barletta, Paci e il mercato: "Non è il momento di parlarne, prima c'è da uscire dalla zona playout"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
L’Inter annienta il Como. Chivu, che lezione a Fabregas! Milan ok, ma serve un attaccante (Tresoldi?). Juve stop con la Viola, manca un rigore. Allegri incassa la fiducia e Napoli ribolle. Via Lucca e Lang
Primo piano
Immagine top news n.0 Aquilani ha perso la panchina del Sassuolo. E lo ha fatto tradendo se stesso
Immagine top news n.1 Calvarese risponde a Rabiot: "Normale la pensi così". La spiegazione su Genoa-Milan
Immagine top news n.2 Il "carro Kolo Muani" si è spostato a destra. Così Spalletti sta convincendo anche qualcun altro a salirci su
Immagine top news n.3 Napoli, Zorgane può essere il piano alternativo per il centrocampo. Dodo piace ma solo a una condizione: il punto
Immagine top news n.4 Fiorentina, De Gea è un caso: il più pagato in rosa è il peggiore in Serie A. Futuro in bilico
Immagine top news n.5 C'è un segreto medico dietro alla rinascita di Kolo Muani: l'ha svelato ieri Spalletti
Immagine top news n.6 Milan, De Winter oggetto del desiderio in Premier League ma non si muoverà: la situazione
Immagine top news n.7 Sassuolo, in arrivo l’esonero di Aquilani: nelle prossime ore atteso l’annuncio della società
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.2 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.4 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A A tutto Cisse tra Milan e Nazionale italiana: "Avete visto solo il 40% di quello che posso fare"
Immagine box news Serie A Italia, Mancini: "Non chiamò certo Calò perché ce lo dice il suo procuratore..."
Immagine box news Serie A Retroscena Palladino, perché non è rimasto a Bergamo? C'entra il Napoli (ma non solo)
Immagine box news Serie A Di Canio attacca Bremer: "Perché non hai esultato dopo il 2-2? Sei un pollo, sei un tonno"
Immagine box news Serie A Aquilani ha perso la panchina del Sassuolo. E lo ha fatto tradendo se stesso
Immagine box news Serie A Krstovic implacabile, dieci punti portano la sua firma. Eppure l'Atalanta preferiva altri
Serie B
Immagine box news Serie B Il Padova saluta Bianchi. Scaduto il mandato dell'Ad, e con esso la sua avventura in Veneto
Immagine box news Serie B Ascoli, per D'Uffizi prima chiamata in U21. L'agente: "Tomei lo ha cambiato, spero nell'esordio azzurro"
Immagine box news Serie B Il momento 'no' dell'Arezzo. Ma Manzo precisa: "La squadra segue Bucchi. Ci riprenderemo"
Immagine box news Serie B Serie B, la Top11 dell'11ª giornata: l'Ascoli generalmente sugli scudi, Tutino salva la Samp
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: alla seconda sosta, Shpendi del Cesena ancora in vetta
Immagine box news Serie B Il punto sulla B, il Palermo rallenta, il Modena si avvicina, la Cremonese risale
Serie C
Immagine box news Serie C Savoia, Matachioni: "Iniziate le valutazioni per il mercato. Ma ieri, vittime di episodi arbitrali"
Immagine box news Serie C Reggiana, sospiro di sollievo per Ponsi: è stato dimesso dopo l'infortunio patito contro l'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Secondo stage per le Rappresentative di Serie C: l'elenco degli oltre cento convocati
Immagine box news Serie C Doumbia ricorda l'AlbinoLeffe: "Hanno creduto in me e dato ottimi consigliato. Sono andato a trovarli"
Immagine box news Serie C Oggi in campo gli ultimi quattro match: si chiude la 13ª giornata di C. In attesa di Ronaldinho
Immagine box news Serie C Juve Next Gen travolta a Lecco, Brambilla: "Con pazienza ed equilibrio possiamo crescere"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "La maschile non è una sorpresa: durerà. Ma io preferisco la femminile"
Immagine box news Calcio femminile Roma e Inter galoppano, la Lazio è irriconoscibile: il punto dopo la 6ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 novembre 2008, Milito giustizia la Reggina con una tripletta. Sculli cala il poker
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
07:27 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi