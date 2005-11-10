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Bezzi: "A Napoli per la Lazio punto guadagnato e non occasione persa"

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 17:04Altre Notizie
09.11.2026 17:04Altre Notizie
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Il commento del giornalista sui biancocelesti: "Nessuno poteva immaginare a questo punto di vedere la Lazio lì. E' un campionato ottimo"
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Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato il giornalista Gianni Bezzi. Che ha cominciato dai temi del campionato: "Il Como secondo me, dopo aver fatto il pieno in Europa, è arrivato con la pancia troppo piena. Questa vittoria così eclatante forse non ha fatto bene alla squadra. E' arrivata con le motivazioni sbagliate e non ha affrontato l'impegno in maniera giusta. E poi dico che Allegri resta un grande allenatore, perché in un momento di grande crisi ha disputato una grande partita il Napoli".

Che ne pensa della vittoria del Milan?
"Credo che Amorim stia facendo un grande lavoro. A me non piace Ramos, non è un attaccante che ad oggi mi ha colpito. Poi magari tra un mese cambierà e vedremo un altro giocatore, ma ad oggi ha segnato solo due reti e il Milan ha 5 punti dalla Lazio e quarto in classifica. Quindi complimenti ad Amorim, che si sta confermando allenatore di grande livello, che non ha gli attaccanti giusti".

E' più credibile la Juve o il Napoli per la rincorsa al quarto posto?
"In questo momento credo che arriveranno dei rinforzi, come ha fatto capire Allegri. E vista la partita di ieri, il Napoli ha più possibilità della Juve. Vedo Spalletti in confusione. Ieri era la partita più complicata per il Napoli degli ultimi anni. Era come una finale. Il Napoli aveva timore della Lazio, che ha fatto un primo tempo top dove ha faticato a trovare la via del gol. Poi grande secondo tempo del Napoli invertendo le posizioni di McTominay e De Bruyne, e Mandas ha salvato la Lazio. Ieri Spalletti forse ha cominciato a capire come impiegare Kolo Muani, da esterno, con una punta centrale. Sono due squadre che hanno faticato ma mi è piaciuto finora di più il Napoli".

Come ha visto la Lazio?
"Nessuno poteva immaginare a questo punto di vedere la Lazio lì. E' un campionato ottimo. Gattuso a fine partita ha detto di aver visto giocatori ombrosi e di aver capito che ha una squadra che ha fame. La forza è il gruppo, oltre Gattuso. Napoli occasione persa? Per me è un punto guadagnato. La Lazio è un ossimoro. Sta facendo molto bene e al tempo stesso gioca senza il suo pubblico".

Roma unica seria candidata per il titolo insieme all'Inter?
"Alla Roma converrebbe uscire dalla Champions, per avere un vantaggio".

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