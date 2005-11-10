Vicenza, nessuna scelta è presa, ma Gallo trema. Per l'eventuale cambio, ecco Breda o Castori

La pesante sconfitta patita in casa contro la Cremonese, che ha sbancato il 'Romeo Menti' sul punteggio di 1-4, ha evidenziato più che mai la crisi che sta vivendo il Vicenza, che all'attivo ha sole due vittorie ed reduce da ben tre sconfitte consecutive: come già abbiamo anticipato nella serata di ieri, nell'immediato post gara, la posizione di Fabio Gallo è adesso a rischio, con la società che sta riflettendo sul da farsi complice anche il periodo di sosta che, causa Nazionali, osserverà la Serie B.

Quest'oggi, con decisioni che per il momento non sono state prese (o almeno, non sono state rese note), spuntano comunque due nomi per il possibile post Gallo: come si legge sul sito trivenetogoal.it, tra i profili che al momento sembrano più accreditati, ci sono quelli di Roberto Breda e Fabrizio Castori, ma per il momento si deve solo attendere.