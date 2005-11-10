Avellino, D'Agostino dopo il derby di Benevento: "Mai più senza tifosi ospiti una gara così"

Tra i match che hanno anticipato la sosta del campionato di Serie B, c'è stato il derby campano tra Benevento e Avellino, che è terminato 1-1 e che, soprattutto, si è giocato senza tifoseria ospite.

Proprio su questo tema, e non sul risultato, è andato il commento dell'amministratore IDC Giovanni D'Agostino: "Mai più un derby senza tifosi ospiti - si legge sul portale tuttoavellino.it -. Discendiamo dallo stesso popolo e siamo davvero troppo simili e soprattutto troppo vicini per odiarci anche solo calcisticamente. Derby dei liquori, streghe contro lupi, belle storie per avvicinare i bambini al calcio e all’appartenenza, poi deve finire là! Siamo entrambe realtà che lottano per stare nel sistema, un po’ come tutte le realtà del Sud".