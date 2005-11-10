Avellino, D'Agostino dopo il derby di Benevento: "Mai più senza tifosi ospiti una gara così"
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Claudia Marrone
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Oggi alle 14:48Serie B
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09.11.2026 14:48Serie B
Il dirigente della compagine irpina non si sofferma sul risultato, ma sul divieto ai tifosi irpini di prendere parte a un sentito match
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Tra i match che hanno anticipato la sosta del campionato di Serie B, c'è stato il derby campano tra Benevento e Avellino, che è terminato 1-1 e che, soprattutto, si è giocato senza tifoseria ospite.
Proprio su questo tema, e non sul risultato, è andato il commento dell'amministratore IDC Giovanni D'Agostino: "Mai più un derby senza tifosi ospiti - si legge sul portale tuttoavellino.it -. Discendiamo dallo stesso popolo e siamo davvero troppo simili e soprattutto troppo vicini per odiarci anche solo calcisticamente. Derby dei liquori, streghe contro lupi, belle storie per avvicinare i bambini al calcio e all’appartenenza, poi deve finire là! Siamo entrambe realtà che lottano per stare nel sistema, un po’ come tutte le realtà del Sud".
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