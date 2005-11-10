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Oltre 100 milioni di euro per cinque giocatori. Chi sono i più valorizzati da Gattuso alla Lazio

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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:00Serie A
09.11.2026 12:00Serie A
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Il tecnico biancoceleste ha migliorato un po' tutti, ma Provstgaard, Floriani Mussolini, Belahyane, Isaksen e Noslin più degli altri.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Chi sono i simboli di questa Lazio? Questa è la domanda che si stanno ponendo un po' tutti coloro che non hanno avuto l'opportunità di vedere le partite dei biancocelesti, ma sinceramente è difficile individuarne qualcuno perché lasciarne fuori altri sarebbe ingiusto. La vera forza della capolista sono il gruppo e la voglia di vincere remando tutti dalla stessa parte, come chiede Gennaro Gattuso. Il tecnico non si è mai lamentato e ha lavorato con il materiale che aveva a disposizione, migliorando calciatori che in passato avevano deluso le aspettative.

I 5 più valorizzati dal nuovo allenatore

Guardando la Lazio dello scorso anno e questa sembra impossibile che molti giocatori siano cresciuti così tanto. Il merito è ovviamente dei singoli, ma anche di Gattuso, che ha dato loro una fiducia che forse non avevano mai avuto. L'esempio più lampante è quello di Reda Belahyane, che in estate non riusciva neanche a finire gli allenamenti e aveva alle spalle stagioni da dimenticare, mentre adesso è un insostituibile del centrocampo che comanda in Serie A. Da menzionare c'è sicuramente anche Tijjani Noslin, autore di 4 gol e 4 assist, che in 11 partite ha già fatto meglio dei precedenti due campionati disputati nella Capitale.

Oliver Provstgaard è diventato un pilastro della retroguardia, prendendosi una titolarità che in biancoceleste non aveva mai avuto. La classe e le qualità di Gustav Isaksen invece nessuno le metteva in discussione, ma la sua continuità sì: l'ex ct della Nazionale lo ha aspettato quando non era al meglio e lo ha lanciato nel momento giusto, lasciandogli tanta libertà di creare. Infine spicca la parabola di Romano Floriani Mussolini, cresciuto nella Lazio, prestato e spesso relegato al ruolo di riserva nella Cremonese retrocessa in Serie B e oggi padrone della fascia destra dell'Olimpico. Se qualcuno si sta chiedendo perché in questa lista non ci sono Mandas, Frattesi, Taylor e Zaccagni, la risposta è semplice: sul portiere ci piace pensare che il lavoro più importante sia stato dello staff, sugli altri 3 invece era più facile agire, considerate le loro doti.

Il prezzo d'acquisto e quanto chiede oggi la Lazio

Il club di Lotito, ipotizzando che le condizioni per far sì che scattassero tutti i bonus si siano verificate, ha versato 45,4 milioni di euro per acquistare questi 5 profili (15,9 per Noslin, 16 per Isaksen, 9,5 per Belahyane, 4 per Provstgaard e 0 per Floriani Mussolini), ma ora, grazie al lavoro di Gennaro Gattuso, valgono molto di più.

Basandoci su valutazioni nostre e più verosimili possibili alla realtà, Fabiani per cederli tutti chiederebbe circa 105 milioni di euro: Noslin non costa meno di 25 milioni di euro, il prezzo di Isaksen, per ciò che sta facendo e un contratto che presto verrà rinnovato, si aggira sui 30 milioni, con l'exploit di Provstgaard che lo invece ha portato a essere sacrificabile solo per offerte da 20 milioni minimo. Belahyane e Floriani Mussolini, un po' per ruoli e un po' per appeal, sono i meno preziosi e con 15 milioni a testa potrebbero partire. Gattuso però lo sa, siamo all'inizio di un percorso e aspettare "rischia" di far guadagnare ancora di più alla Lazio.

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