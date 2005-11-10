Calò e Chiesa, stessa età ma considerazione totalmente differente da parte del CT

Roberto Mancini è uomo che fa discutere dai tempi in cui abbagliava con il suo talento, e il suo carattere difficile, i campi da calcio dell'Italia, figuriamoci se non lo fa da commissario tecnico della Nazionale. Uno degli aspetti sui quali è stato sollecitato nella conferenza stampa di oggi a Coverciano, riguarda la mancata convocazione di Giacomo Calò, tema sollevato soprattutto dalla nostra intervista di venerdì al procuratore del centrocampista.

Cosa ha detto di preciso il ct

Hanno colpito le parole di Mancini sul tema Calò, che hanno fotografato una valutazione precisa su un certo tipo di fasce d'età: "Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore". In molti però hanno notato che le valutazioni anagrafiche valessero in senso opposto per un altro non convocato dell'Italia, Federico Chiesa. Sul quale ha detto il ct: "Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente. Lui in questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo possa tornare al più presto".

Chiesa è un 'uomo di Mancini'

La domanda che molti si sono posti è: i 29 anni sono un fattore negativo se fotografano Calò, e invece positivo quando si parla di Chiesa? Proviamo a dare una spiegazione alle frasi uscite dalla bocca di Mancini a Coverciano: sarebbe sciocco scordarsi come Chiesa sia un 'suo uomo': era presente, e grande protagonista, con l'Italia che vinceva gli Europei, giusto per citare un aspetto. E non l'unico.

Calò in ritardo per debuttare

La chiave attorno alla questione Calò è che secondo Mancini ventinove o trent'anni non sono troppi, altrimenti non si spiegherebbero i toni diversi usati con Chiesa, ma lo sono casomai per debuttare. Un po' di senso di fastidio dettato dalla netta presa di posizione pubblica del procuratore, infine, è umano...