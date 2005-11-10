Vicenza, la panchina di Gallo traballa sempre di più. Sondaggio per Sottil

Traballa sempre di più la panchina di Fabio Gallo al Vicenza. La pesante sconfitta interna contro la Cremonese (4-1 per i grigiorossi il finale), ha infatti acuito la crisi della squadra veneta che ha all'attivo solo due vittorie in questa stagione ed è reduce da ben tre sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare la squadra al penultimo posto in coabitazione con l'Empoli. La società infatti sta riflettendo sulla posizione del tecnico della promozione con la possibilità di un esonero, approfittando anche della pausa per le Nazionali, che prende corpo col passare delle ore.

Contatto con Sottil per la panchina

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club vicentino avrebbe sondato nella giornata odierna il profilo di Andrea Sottil, reduce dall'esperienza al Modena nella passata stagione. Dopo pochi mesi l'allenatore potrebbe dunque tornare su una panchina di Serie B con l'obiettivo di tirare fuori dalla zona salvezza la squadra neopromossa.

Gli altri nomi in lizza

Nella giornata di oggi erano emersi anche altri nomi per l'eventuale sostituzione di Gallo a Vicenza. Tra i profili accostati alla formazione veneta ci sarebbero Roberto Breda, lo scorso anno per pochi mesi sulla panchina del Padova, e Fabrizio Castori, reduce dall'esperienza alla SudTirol. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.