Vampeta e il videomessaggio per Ronaldinho da un locale di Rio: "Bentornato al migliore al mondo"

"Ronaldinho, ti auguro buona fortuna per questa nuova avventura. Sei una delle persone migliori che abbia conosciuto nel mondo del calcio. Un fuoriclasse assoluto, il migliore al mondo!". Da Rio de Janeiro, nel cuore della notte italiana, non poteva arrivare un messaggio più brasiliano di così. A inviarci il video in esclusiva per TMW è Vampeta, che ci parla direttamente da un locale, immerso in quelle atmosfere carioca fatte di musica, sorrisi e leggerezza che tanto piacciono anche al suo destinatario. Più che un videomessaggio, una vera e propria cartolina dal Brasile. E chi meglio di lui poteva celebrare il ritorno in campo del Gaucho? I due hanno condiviso lo spogliatoio della Seleção campione del mondo nel 2002 e, soprattutto, un'idea di calcio in cui divertirsi non è mai stato opzionale.

Ronaldinho pronto al ritorno in campo a 46 anni

Ronaldinho, intanto, si prepara a rimettersi gli scarpini. Domenica 15 novembre, a 46 anni, tornerà in campo con la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì, allo stadio Bruno Benelli. Undici anni dopo l'ultima partita da professionista con il Fluminense, riecco l'uomo che ha fatto innamorare milioni di tifosi senza mai prendersi troppo sul serio. Quello degli elastici impossibili, delle suolate, dei colpi di tacco, delle punizioni telecomandate e di quel sorriso che sembrava non abbandonarlo neppure dopo il fischio finale. Certe magie, del resto, non hanno mica una data di scadenza.

Il video-messaggio di Vampeta a TMW

Vampeta, che non sembra aver perso lo spirito dei tempi di Inter e Paris Saint-Germain, si congeda con un ultimo augurio: "Sei una persona straordinaria, uno dei migliori atleti che abbia conosciuto, non solo per le sue qualità umane, ma anche come calciatore. Un vero fenomeno! Buona fortuna, Ronaldinho! Un abbraccio dal vecchio Vamp!", le parole del 52enne brasiliano. Il 15 novembre a Ravenna non ci sarà soltanto una partita: ci saranno un pezzo di Brasile e una spruzzata di nostalgia, con la possibilità di rivedere all'opera uno dei talenti più spettacolari della storia del calcio. Quanto a Vampeta, il messaggio è arrivato forte e chiaro: lui, nel dubbio, ha già cominciato a festeggiare.