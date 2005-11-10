Sosta nazionali e rinvio delle gare anche in C: slittano Atalanta U23-Pineto e Cerignola-Inter U23

Sosta per le Nazionali, la seconda, per i campionati di Serie A e B, con la Serie C però parzialmente toccata dalla vicenda: come noto, infatti, da regolamento, le tre squadre U23 possono chiedere il rinvio dei rispettivi match, cosa che è stata fatta da Atalanta U23 e Inter U23.

Di seguito, la nota della Lega Pro:

POSTICIPO GARE - 14ª GIORNATA GIRONE DI ANDATA

La Lega Pro, in applicazione della Circolare n.16 del 13.08.2026, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.19/DIV del 18.09.2026, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2026

GIRONE B

ATALANTA U23 - PINETO Ore 18.00

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA - INTER U23 Ore 14.30