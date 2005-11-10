Secondo stage per le Rappresentative di Serie C: l'elenco degli oltre cento convocati
Claudia Marrone
Dopo lo stage settentrionale, le Rappresentative di Serie C si spostano verso Sud per una tre giorni di calcio giocato: i 123 convocati dal Commissario tecnico Daniele Arrigoni tra Under 15, Under 16 e Under 17 si raduneranno a Sant’Anastasia (NA) a partire da domani.
Quartier generale dei giovani della Serie C sarà lo Stadio Agostino De Cicco, dove martedì 10 novembre la formazione Under 17 darà il via alle attività sul campo; mercoledì 11 novembre sarà poi il turno del gruppo Under 16, mentre a chiudere lo stage saranno i talenti dell’Under 15.
Sono 240 i giovani coinvolti dalle Rappresentative di Serie C, un numero destinato ad aumentare con il terzo raduno dedicato al centro Italia.
I convocati
Under 15
Portieri: Angelini Giuseppe (Monopoli), Attadia Domenico (Cosenza), Giannattasio Yuriy (Salernitana), Male Alex (Sorrento)
Difensori: Antonetti Roshan (Pescara), Bolcina Riccardo (Potenza), Di Marco Simone (Pescara), Di Pietrangelo Gabriele (Casarano), Genosa Danilo Emanuele (Potenza), Lo Sapio Gabriele (Altamura), Loiudice Saverio (Bari), Mastroianni Mattia (Cosenza), Nuzzi Francesco Pio (Salernitana), Rossetto Matteo (Latina), Russo Gaetano (Casertana), Scarafone Alessandro (Pineto), Sorrentino D’Afflitto Alfredo (Casertana), Spennato Francesco (Casarano)
Centrocampisti: D’Angelo Alessandro (Pescara), De Leonardis Diego (Foggia), Marciano Ciro (Savoia), Menicozzo Mario (Foggia), Porreca Alessandro (Bari), Salvati Davide (Casertana), Vallini Gianluca (Latina)
Attaccanti: Blonna Luigi (Potenza), Carbonara Francesco (Monopoli), Coppeta Michele (Sorrento), De Riggi Antonio (Sorrento), Di Matera Louis (Altamura), Di Rocco Matteo (Pescara), Guida Salvatore (Barletta), Leone Valerio (Pescara), Lo Veci Marco (Potenza), Mallardo Antonio (Savoia), Mantova Christian (Pescara), Molle Rocco (Casertana), Paparella Simone (Bari), Pedicone Pietro (Pineto), Pitallo Christian (Monopoli), Ronca Francesco (Picerno)
Under 16
Portieri: Ambrosca Cristian (Casertana), Musacco Antonio (Barletta), Rinaldi Davide (Salernitana), Salonna Christian (Bari)
Difensori: Alfonso Del Gado Leonardo (Latina), Bifulco Mario (Sorrento), Carlo Magno Giuseppe (Potenza), Cassano Michele (Altamura), D’Angelo Emanuele (Pineto), Di Baldassarro Lorenzo (Pescara), Di Miccoli Francesco (Barletta), Di Tullio Leonardo (Monopoli), Ferrarese Mattia (Bari), Grippo Nicolò (Potenza), Iuliano Gerardo (Salernitana), Prascina Andrea (Barletta), Racaniello Francesco (Pescara), Storri Nicola (Sorrento), Trimboli Lorenzo (Salernitana), Zagaria Michele Samuel (Monopoli)
Centrocampisti: Alfieri Simone (Savoia), Calefato Virgilio (Bari), Cozzolino Christian (Casertana), Gallo Cristiano (Casarano), Ianniello Mattia (Pescara), Monticelli Antonio (Scafatese), Passeri Cosimo Damiano (Altamura), Sarchesi Stefano (Pescara), Stravino Domenico (Scafatese)
Attaccanti: Armenio Alessio (Monopoli), Carrassi Carlo Nicolò (Monopoli), Continenza Giovanni (Pineto), Cristiani Domenico (Casarano), D’Aprile Lorenzo (Pescara), De Luca Alessandro Carmine (Pescara), Lauro Christian (Sorrento), Leggieri Lorenzo (Pescara), Pentassuglia Christian (Monopoli), Picascia Fedele (Sorrento), Velazquez Mendieta Kevin Federico (Latina)
Under 17
Portieri: Albanese Pio (Savoia), Di Mario Claudio (Barletta), Rogano Marco (Cosenza), Santoro Stefano (Foggia)
Difensori: Azzariti Kevin (Monopoli), Bettolino Francesco (Cosenza), Canterino Flavio (Salernitana), Cipollone Matteo Maria (Pescara), Costanzo Giulio (Casertana), Cristiano Mario (Picerno), De Rosa Matteo (Sorrento), Erbetti Antonio (Scafatese), Fasano Francesco (Casarano), Fruci Francesco Pio (Barletta), Mancusi Giuseppe (Potenza), Meola Alessandro (Scafatese), Miranda Alessandro (Picerno), Perandini Davide (Latina), Scavone Giovanni (Potenza), Spina Paolo (Pineto), Spinosi Matteo (Pescara), Vitale Tommaso (Casarano)
Centrocampisti: Bruno Giacomo (Altamura), De Vito Lorenzo (Casarano), Di Mauro Andrea (Foggia), Diana Tommaso (Casertana), Fiorentino Andrea (Sorrento), Gargasole Francesco (Monopoli), Gorrasi Giovanni (Picerno), Oggiano Andrea (Monopoli), Postiglione Antonio (Casertana), Russano Thomas (Salernitana), Sagnelli Ivan (Pineto), Sulpizi Piersilvio (Pescara)
Attaccanti: Belli Alex (Latina), Cosimato Alberto (Scafatese), Ferorelli Gennaro Diego (Altamura), Fiore Marco (Sorrento), Notargiacomo Francesco (Barletta), Sabato Marco (Potenza), Sebastiani Antonio (Pineto), Selvaggi Filippo (Cosenza)