TMW Massolin sarà un nuovo giocatore dell'Inter. A giugno, fino al 2030: i dettagli

Yanis Massolin (23 anni) è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter nell'immediato, ma senza vestirsi effettivamente di nerazzurro fino al prossimo giugno. Definita l'intesa tra la Beneamata e il Modena proprietario del cartellino del centrocampista francese classe 2002, sarà un'operazione da 3,5 milioni di euro che prevederà la permanenza in prestito al Modena di Massolin per altri 6 mesi. Il calciatore firma fino al 2030 con i nerazzurri.

Massolin è una delle rivelazioni di questo campionato di Serie B, nel quale ha messo insieme fino a qui 14 presenze con 1 gol e 2 assist nei 742 minuti raccolti in 15 apparizioni con la maglia del Modena.

E nonostante le voci di mercato sul suo conto, anche ieri Massolin è sceso in campo da titolare con il Modena, nella partita poi pareggiata 0-0 sul campo dell'Empoli. Raccogliendo un 6,5 come voto nelle pagelle del match realizzate da TMW. Con il seguente giudizio: "Il talento gialloblù di nazionalità francese, tanto osservato dall'Inter, mette in mostra forza e tecnica nel cuore del centrocampo".