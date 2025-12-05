Materazzi: "Mondiale? Ce lo meritiamo, ma bisogna guardare cosa fanno gli altri per migliorare"

"Noi italiani manchiamo da due edizioni, questa volta abbiamo necessità di andare al Mondiale, perché l'Italia ne ha vinti quattro ed è giusto che una Nazionale così forte aspiri a giocare la fase finale della competizione". Parla così Marco Materazzi, una delle "Legends" intervistate dalla FIFA a poche ore dal sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale (in programma stasera a Washington, ore 18 italiane) che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada (il primo a 48 squadre, ndr).

"Ce lo meritiamo - continua Materazzi - ma dobbiamo anche essere bravi a crescere sotto tutti i punti di vista e non rimanere indietro. Purtroppo se fallisci due Mondiali, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Quindi devi cercare di migliorare, guardare anche cosa stanno facendo gli altri, per migliorare e arrivare ai Mondiali. Per noi italiani è fondamentale qualificarsi perché è noto che il calcio è molto importante e popolare in Italia. Ha tantissimi tifosi, sia in Italia che all'estero, e soprattutto qui in America. Speriamo di andare ai Mondiali perché tutti noi, anche noi tifosi o ex leggende dell'Italia, ci aspettiamo di essere ai Mondiali. Penso che daremo tutto per arrivarci perché, come ho detto, sono ormai dieci, dodici anni che non partecipiamo, e questa è una grande sofferenza per l'Italia".

"Ho avuto l'esperienza di giocare a un Mondiale in Germania, dove c'erano tantissimi italiani, e so quanto dimostrino il loro sostegno, perché, come ci sono emigranti di molti anni fa, ci sono famiglie che parlano una specie di dialetto italiano. Quindi, per loro, sarebbe davvero un modo per riscattarsi se l'Italia arrivasse alla Coppa del Mondo e magari riuscisse anche a vincerla, perché l'ultima volta che abbiamo giocato qui una Coppa del Mondo abbiamo perso in finale e tutti si aspettano un'Italia forte, che possa arrivare il più lontano possibile".