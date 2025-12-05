Lucca scrive ai tifosi dopo i fischi: "Te voglio bene Napoli, crir a me!". E Di Lorenzo lo supporta
Nonostante il secondo gol in maglia azzurra nel match di Coppa Italia contro il Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Lorenzo Lucca è stato fischiato dal pubblico del Maradona al momento della sostituzione. E all'indomani del match ha reagito con un post sui social: "Te voglio bene Napoli, crir a me!", la sua richiesta di fiducia indirizzata ai tifosi del Napoli.
Su Instagram, tra i commenti a questo post con più like, c'è quello di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha voluto ribadire la fiducia nei suoi riguardi: "Stai sereno! Noi ci crediamo in te", il suo messaggio all'ex Udinese.
I numeri stagionali di Lucca
Il classe 2000, trasferitosi dall'Udinese al Napoli in prestito con obbligo di riscatto condizionato la scorsa estate, finora ha realizzato solo 2 reti in 16 presenze. Il totale dei minuti giocati è invece pari a 538.
