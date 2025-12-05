Tebas: "In Liga le squadre spendono ciò che possono, a differenza di Premier, Serie A e Ligue1"

Javier Tebas, presidente della Liga, parla così delle spese del suo campionato in raffronto a Premier, Serie A e Liga: "Ci sono ranking che analizzano il costo e l’impiego dei nuovi acquisti e i club della Liga mostrano grande efficienza. Qui le squadre spendono ciò che possono spendere. In Inghilterra, Italia e Francia c’è chi spende più di quanto guadagna e a medio termine lo paghi. Ci sono Paesi che creano inflazione nel mercato e nei salari. La Liga continua a essere competitiva in Europa, e bisogna anche comparare i risultati con la sostenibilità economica dei club. In Inghilterra incassano molto più di noi e della Bundesliga, che necessità hanno di indebitarsi tanto? Stanno costruendo un modello d’industria sequestrato dal debito", ha detto alla Gazzetta dello Sport.

In Liga c’è chi si lamenta delle vostre regole finanziarie, considerate eccessivamente restrittive.

"Proteggiamo i club con norme che hanno votato loro e che ne difendono l’integrità economica. Puntiamo su infrastrutture e talento: il 75% dei 2 miliardi che abbiamo messo a disposizione delle società grazie al “Plan Impulso” del fondo CVC è stato vincolato a investimenti in stadi e centri di formazione. Migliorano le entrate da Matchday e la produzione di qualità, anche attraverso le competizioni: in Italia si continua a giocare il Primavera, che non è competitivo. Non serve a niente. In Inghilterra lo stesso. Le seconde squadre dei nostri club giocano in seconda, terza o quarta serie contro rivali forti. E i giovani si formano".

Quanto alla Serie A, ha detto che resta un campionato di riferimento ma sta perdendo il treno perché non tutti hanno capito che al centro del movimento va messa la Serie A e non gli interessi personali.