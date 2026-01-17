Palace, Glasner: "Sempre tenuto la bocca chiusa ma siamo abbandonati. Vendiamo Guehi..."

Parole forti e che stringono il cuore. Sono arrivate direttamente dal tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, che ha dichiarato di sentirsi come se la sua squadra "venisse completamente abbandonata" dalla dirigenza del club. L’allenatore austriaco di 51 anni ha tra l'altro confermato che lascerà le Eagles quando il suo contratto scadrà alla fine della stagione. E non solo.

"Sento che siamo completamente abbandonati", ha dichiarato a BBC Match of the Day. "Non posso incolpare nessun giocatore. Hanno fatto tutto il possibile e questo va avanti da settimane e mesi ormai. Abbiamo 12, 13 giocatori disponibili della rosa e non sentiamo alcun supporto. La cosa peggiore è vendere il nostro capitano un giorno prima di giocare una partita di Premier League", a proposito di Marc Guehi diretto al Manchester City subito.

"Ci stiamo preparando, è la prima settimana completa di allenamenti da settembre, e poi vendiamo il nostro capitano un giorno prima della partita. Quindi non riesco a capire questa cosa", l'osservazione critica di Glasner diretta alla società. "Ho sempre tenuto la bocca chiusa, ma non posso farlo perché devo difendere questi giocatori, oggi era la 35ª partita. Sì, siamo sotto pressione e siamo sfortunati. Ma ancora una volta, non puoi reagire, non possiamo aiutarli, rende tutto molto difficile".

L'allenatore del Palace ha poi aggiunto: "Se ti strappano il cuore due volte in questa stagione, un giorno prima di una partita, è successo con Eze in estate, ora con Guehi… Cosa dovrei dire ai giocatori continuamente? Cosa dovrei dirgli? E poi vedo la prestazione di oggi per 50, 60 minuti, non è stato facile con tutte le circostanze qui con 12 giocatori disponibili della rosa", riconosce dopo il ko col Sunderland (1-2). Riguardo al suo futuro invece, la panchina dei Glaziers sarà occupata ancora per poco da Glasner, in scadenza: "Andare via a gennaio? No, mai, mai. Andrò avanti con questo gruppo di giocatori fino alla fine (...)".