Guehi al Manchester City è cosa fatta: il difensore non sarà in campo contro il Sunderland
Giorno di annunci in casa Palace. Oltre ad annunciare il proprio addio a fine stagione, Oliver Glasner ha confermato che il Crystal Palace dovrà fare a meno del suo leader difensivo già a partire da questo weekend. Marc Guéhi non sarà infatti convocato per la sfida contro il Sunderland, poiché la sua cessione è ormai alle battute finali, in direzione Manchester City.
Nonostante Glasner non abbia fatto il nome del club acquirente, le sue parole lasciano spazio a pochi dubbi sull'imminenza dell'operazione: "Le ultime informazioni in mio possesso dicono che la trattativa per Marc è ormai alle fasi finali. Non posso ancora confermare il club di destinazione perché l'affare non è ancora formalmente concluso, ma siamo ai dettagli. Di conseguenza, Marc non scenderà in campo con noi domani". L'assenza del centrale della nazionale inglese rappresenta un segnale inequivocabile: il Palace si prepara a salutare il suo pezzo pregiato, con il Manchester City pronto ad annunciare il secondo colpo del suo inverno.
