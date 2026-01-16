Crystal Palace, Glasner: "Non rinnoverò, la società lo sa da tre mesi ma era il momento di dirlo"

Oliver Glasner lascerà la panchina del Crystal Palace al termine della stagione. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal tecnico austriaco, che ha deciso di porre fine a mesi di speculazioni sul suo futuro. Il colpo di scena è arrivato durante la conferenza stampa di oggi, quando a Glasner è stato chiesto se l'imminente cessione del capitano Marc Guéhi potesse influenzare i suoi piani.

Glasner ha chiarito come il suo addio non sia una scelta impulsiva, ma il frutto di un confronto onesto avvenuto mesi fa: "La decisione è stata presa ormai mesi fa. Ho avuto un incontro con Steve a ottobre e abbiamo parlato a lungo: gli ho comunicato ufficialmente che non avrei firmato un nuovo contratto. All'epoca abbiamo concordato che la cosa migliore fosse mantenere il segreto tra noi, e ci siamo riusciti per tre mesi".

Il tecnico ha poi spiegato il motivo per cui l'annuncio è arrivato solo ora: "Adesso è fondamentale fare chiarezza. Abbiamo avuto un calendario molto fitto e non volevamo distrazioni, ma sia io che Steve vogliamo solo il meglio per il Crystal Palace". Ora Glasner cercherà di chiudere al meglio il suo ciclo a Londra e inevitabilmente il suo futuro, associato spesso al Manchester United, sarà molto chiacchierato nei prossimi mesi.