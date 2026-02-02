Mateta o no, in estate sarà rivoluzione d'attacco al Milan. Col sogno Vlahovic sullo sfondo

Le valutazioni in corso in casa Milan sul profilo di Jean-Philippe Mateta nascono da due esigenze ben precise. Da un lato, l’opportunità di inserire subito in rosa un centravanti individuato già la scorsa estate come rinforzo potenziale anche in ottica ritorno in Champions League. Dall’altro, una necessità contingente legata alle condizioni fisiche del reparto avanzato, che raramente è stato al completo. Ma Mateta o non Mateta, in casa rossonera si va verso una rivoluzione d'estate in attacco.

Massimiliano Allegri là davanti ha sempre dovuto fare i conti con una lunga lista di assenze e acciacchi: Rafa Leao è rimasto fuori oltre due mesi nella prima parte di stagione, poi si è fermato Christian Pulisic; Santi Gimenez è ai box da fine ottobre e rientrerà solo tra marzo e aprile; Christopher Nkunku ha avuto problemi intermittenti, mentre Niclas Füllkrug convive con una frattura a un dito del piede che lo limita da gennaio. In vista della gara di Bologna, l’unico realmente disponibile è Nkunku, con Pulisic verso il forfait e Leao e Füllkrug non al meglio: possibile un attacco inedito con Ruben Loftus-Cheek al fianco del francese.

Ma Mateta rappresenterebbe anche un tassello per il futuro. Guardando alla stagione 2026-27 - scrive Tuttosport - soltanto Leao (contratto fino al 2028) e Pulisic (2027 con opzione) appaiono certi della permanenza. Nkunku resta sul mercato, con possibili interessamenti da Fenerbahçe, Galatasaray e Al-Ittihad; Gimenez cerca una nuova destinazione, mentre Füllkrug è riscattabile per 5 milioni. Parallelamente continua il monitoraggio su Dusan Vlahovic: i contatti con l’entourage sono frequenti e, con il contratto in scadenza con la Juventus, il Milan resta alla finestra, pronto a muoversi se si aprirà uno spiraglio.