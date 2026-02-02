TMW
Empoli, fatta per Magnino dal Modena: al giocatore contratto di due anni e mezzo
Fumata bianca per il mercato in entrata dell'Empoli.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club azzurro ha appena definito l'operazione per l'arrivo dal Modena a titolo definitivo di Luca Magnino, centrocampista classe 1997. Per lui contratto di due anni e mezzo.
Magnino (28) saluta dunque i Canarini dopo un'avventura iniziata nell'estate 2022, con un ruolino di marcia da 140 presenze e 8 reti all'attivo.
