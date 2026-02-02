Ufficiale
Milan Futuro, colpo dal Chelsea: arriva il centrocampista Yahya Idrissi
AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Yahya Idrissi, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
Il centrocampista, nato nel 2007, arriva dal Chelsea FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri.
