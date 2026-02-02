Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tra qualche ora stop alle trattative in Italia. Ma il mercato resterà aperto in altri Paesi

Tra qualche ora stop alle trattative in Italia. Ma il mercato resterà aperto in altri Paesi
Oggi alle 09:42Calcio estero
Michele Pavese

Il mercato invernale è ormai alle battute finali e calerà ufficialmente il sipario nella serata di lunedì in gran parte dei campionati europei e non solo, anche se con orari di chiusura differenti da Paese a Paese. Le ultime ore si preannunciano frenetiche, tra trattative lampo, prestiti last minute e colpi a sorpresa.

Francia, Inghilterra, Italia e Germania seguiranno una linea comune: i club avranno tempo fino alle ore 20 per registrare operazioni in entrata e in uscita. Una finestra che si chiude dunque relativamente presto, costringendo le società ad accelerare le manovre nelle ultime ore del pomeriggio. Orari più elastici, invece, in Spagna e in Belgio, dove il mercato resterà aperto fino alle 23:59, offrendo una serata supplementare per definire gli affari in sospeso. Un dettaglio non da poco, soprattutto per le operazioni internazionali che richiedono più tempo per essere formalizzate.

Anche fuori dall’Europa tradizionale non mancano le particolarità. In Arabia Saudita la sessione invernale chiuderà alle 21:59, mentre il Portogallo concederà un’ulteriore ora di margine, con la deadline fissata alle 0:59. In Turchia, invece, i club avranno tempo fino a venerdì per completare il mercato, rendendo Galatasaray, Fenerbahce e altre squadre possibili protagoniste dei prossimi giorni.

Di seguito, nel dettaglio, le scadenze del mercato invernale:

Francia: lunedì alle 20:00
Inghilterra: lunedì alle 20:00
Italia: lunedì alle 20:00
Germania: lunedì alle 20:00
Arabia Saudita: lunedì alle 21:59
Spagna: lunedì alle 23:59
Belgio: lunedì alle 23:59
Portogallo: fino alle 0:59 di martedì 3 febbraio
Turchia: fino a venerdì

