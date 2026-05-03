Matri: "Bastoni? Il problema nasce da quei due episodi. Inter, difesa da rifondare"
Alessandro Matri, dagli studi di Dazn, ha commentato i dubbi legati al futuro di Alessandro Bastoni, dopo la conquista dello scudetto con la maglia dell’Inter: ”Il suo futuro dice che ha due anni di contratto con l’Inter, passa anche da quello che vuole la società. C’è una difesa da rifondare, De Vrij e Acerbi sono in scadenza e hanno un’età abbastanza avanzata.
Bastoni si è sempre dichiarato interista, è legato alla società. Il suo problema nasce dai due episodi che ne hanno segnato la stagione (il caso con Kalulu e il ko con l'Italia, ndr). Io, fossi l’Inter, ripartirei da Bastoni: secondo me Chivu riuscirà a far sì che rimanga ancora all’Inter”.
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