Sassuolo, caccia aperta per la fascia destra: due profili individuati in Serie A

Il 2026 del Sassuolo si è aperto con il pareggio formato casalingo (1-1) contro il Parma. Mentre si avvicina l'impegno ostico di campionato con la Juventus nel mezzo della settimana, tuttavia, i neroverdi hanno la testa proiettata anche al mercato. E per l'appunto la dirigenza del club emiliano starebbe facendo i dovuti calcoli per capire come potenziare la rosa di Fabio Grosso e dare seguito alla stagione più che positiva condotta finora.

Con la finestra di trasferimenti invernale ormai aperta e dalla durata valida fino al 2 febbraio, i dirigenti del Sassuolo sono alle prese con alcune valutazioni riguardo la corsia di destra. E a tal proposito sarebbero emersi due nomi interessanti: Pasquale Mazzocchi del Napoli, reduce dall'espulsione recente nelle battute finali del big match contro la Lazio per un alterco con Marusic e proprio un laterale biancoceleste, Manuel Lazzari.

Quanto al laterale di 32 anni, originario di Valdagno, servirà capire se la Lazio aprirà ad una cessione, considerando le richieste d'aiuto evidenti di mister Sarri per il mercato invernale quanto a colpi in entrata.