McKennie più lontano dalla Juve? Il papà allontana il mercato: "Basta con queste sciocchezze"

Weston McKennie è un giocatore che molto spesso fa parlare di sé per il modo in cui influenza la Juventus. A volte sembra essere imprescindibile, altre magari delude e torna al centro di numerose voci di mercato. Nei giorni scorsi si è parlato di un suo possibile addio ai bianconeri, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno e non è stato ancora rinnovato dalla dirigenza della Vecchia Signora.

Per smentire questi rumours è intervenuto sul proprio profilo X il papà del texano, John McKennie, che è stato chiarissimo: "Basta con queste sciocchezze clicbait". Poche frasi, che però non lasciano spazio a interpretazioni e, almeno per il momento, lo riavvicinano in qualche modo a Torino. In carriera vanta 207 presenze e 21 gol con la Juventus, 91 partite e 5 reti con lo Schalke 04 e 20 incontri con il Leeds, oltre a 62 gettoni e 11 centri con gli Stati Uniti.