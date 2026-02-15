Meglio il Bologna, Rowe spreca e poi quasi inventa: 0-0 al 45', Olimpico Grande Torino semivuoto

Il primo tempo di Bologna-Torino finisce 0-0, il racconto di TMW dei 45 minuti inaugurali dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Meglio il Bologna del Torino nel primo tempo dello stadio Olimpico, con una grande occasione capitata a Jonathan Rowe nel finale di prima frazione, non sfruttata dall'esterno di Italiano, poco famelico nel concludere una volta arrivato a tu per tu con Paleari. Il numero uno granata, dei due portieri in campo quello che ha dovuto lavorare di più fino ad ora, qualche minuto prima aveva risposto presente a una timida conclusione di Bernardeschi a chiusura di una ripartenza. Appena prima dell'intervallo, l'ex Marsiglia ci prova con un bel tiro a effetto dalla distanza, largo però di un soffio.

A fare maggiormente notizia, perciò, è per adesso la protesta dei tifosi del Toro contro il loro presidente Urbano Cairo che va avanti. E che divampa nella potenza dell'assenza, quasi un ossimoro che però diventa concreto guardando le scarse presenze sugli spalti dell'Olimpico Grande Torino. La sfida al Bologna si gioca infatti in una cornice di curve praticamente vuote, con un piccolo gruppo di ultras organizzati che inizialmente si era spostato in tribuna ma che dopo una mezz'oretta scarsa di incontro ha lasciato i propri posti. Il campo, intanto, ha detto 0-0 all'intervallo. Con pioggia di fischi dei pochi presenti allo stop.

