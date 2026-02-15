Sudtirol, Castori: "Potevamo chiuderla prima. Vittoria meritatissima"

Il Südtirol espugna il San Nicola di Bari con un 1-2 che pesa come un macigno sulla classifica e sul morale. Al termine della sfida, il tecnico Fabrizio Castori ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando la capacità della squadra di soffrire nel finale.

Castori ha evidenziato il cambio di marcia dei suoi nella ripresa, pur ammettendo qualche pecca sotto porta che ha tenuto il risultato in bilico fino all'ultimo respiro: «Nel secondo tempo abbiamo cominciato ad alzare le giocate. In un momento siamo stati sciuponi perché la partita si poteva chiudere, alla fine hanno trovato questo gol bellissimo e siamo andati un po’ in sofferenza, ma anche in questa abbiamo stretto i denti. La vittoria è meritatissima».

Con i tre punti incassati a Bari, la classifica inizia a farsi molto interessante. Tuttavia, il tecnico preferisce mantenere i piedi per terra, pur non chiudendo la porta a sogni più ambiziosi: «Questi tre punti ci portano a fare un bel passo in avanti per quanto riguarda la salvezza. Playoff? Vediamo come usciamo dalle sfide contro Palermo e Venezia».



Non è mancata una riflessione sulla situazione degli avversari. Castori ha commentato con schiettezza le difficoltà incontrate dai pugliesi, legate a una gestione della rosa che definisce complessa: «Il Bari? Cambiare tanto non è semplice, anche perché vengono giocatori non pronti».