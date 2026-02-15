Napoli, Politano: "Grato alla Roma. Gol? Magari arriverà stasera..."

Prima della sfida tra Napoli e Roma, è intervenuto Matteo Politano ai microfoni di DAZN: "Oggi c'è una bella responsabilità, per me e per la squadra. Martedì purtroppo siamo usciti dalla coppa Italia. Mancano 14 partite, abbiamo il potenziale per vincerle tutte ma dobbiamo partire da stasera. Il gol? Mi manca e devo lavorarci di più, anche in settimana: magari arriverà stasera. Nella Roma sono cresciuto ed è grazie a loro che sono arrivato qui, li ringrazierò sempre e sarò grato per avermi fatto diventare un calciatore".

Il Napoli per dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Como e l'eliminazione dalla Coppa Italia. E per ottenere dopo tanto tempo la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Fiorentina e Genoa. La Roma per dar seguito al successo contro il Cagliari e staccare la Juventus, sconfitta ieri dall'Inter, al quarto posto in classifica. Al Maradona va in scena il derby del sole. Fischio d'inizio alle 20.45.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen