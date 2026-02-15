Napoli, Conte con serenità: "Squadra in buone condizioni"

Prima della gara contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: "Le sensazioni sono buone perché comunque abbiamo fatto una buonissima partita contro il Como. Arrivi ai rigori e ci sta di uscire ai Quarti di Finale. La squadra è in buone condizioni, c'è poco da imputare ai ragazzi che, di partita in partita, stanno facendo bene. Capita di aggiustare qualcosa perché magari viene a mancare qualcuno. Abbiamo preparato la solita partita che facciamo, non attenderemo e aggrediremo la Roma quando terrà palla e quando la riconquisteremo cercheremo delle soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Penso possa uscirne una bella partita".

Il Napoli per dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Como e l'eliminazione dalla Coppa Italia. E per ottenere dopo tanto tempo la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Fiorentina e Genoa. La Roma per dar seguito al successo contro il Cagliari e staccare la Juventus, sconfitta ieri dall'Inter, al quarto posto in classifica. Al Maradona va in scena il derby del sole. Fischio d'inizio alle 20.45.

Ecco le formazioni ufficiali.

