Empoli-Reggiana 1-1, le pagelle: Girma show, Shpendi goleador, Obaretin delude
Risultato finale: EMPOLI-REGGIANA 1-1
EMPOLI
Fulignati 6 - Praticamente mai impegnato, spiazzato sul rigore senza colpe.
Obaretin 5 - Sbaglia tanto, troppo, anche gli appoggi e gli stop più semplici. Dal 46’ Guarino 6 - Ordinato, entra in una fase di poca pressione sulla difesa.
Lovato 6 - Attento e ordinato, non soffre particolarmente.
Curto 6 - Spesso in proiezione offensiva, dove riesce a creare anche dei pericoli.
Candela 5.5 - Non riesce a spingere come sa, spesso ben contenuto dalla difesa. Dal 46’ Ceesay 5.5 - Ingresso opaco il suo, non lascia il segno.
Ignacchiti 5.5 - Anche per lui una partita opaca, con pochi palloni giocati. Poco incisivo. Dal 68’ Saporiti 6 - Prova a prendere in mano la squadra, ci prova spesso anche da posizioni proibitive.
Degli Innocenti 5.5 - Grave l’errore sul rigore che concede a Girma, ma poi la sua gara è buona. Detta i tempi ed è sempre in anticipo sugli avversari.
Magnino 5.5 - Fa tanto lavoro sporco, ma non lo si vede quasi mai nelle zone calde del campo.
Elia 6.5 - Il migliore dei suoi, corre per tutto il campo e crossa a profusione. Suo l’assist per Shpendi per il gol del pareggio.
Shpendi 6.5 - Spacca la traversa nel primo tempo e nella ripresa segna un meritato gol. Tra i più positivi nella serata dei suoi.
Nasti 5.5 - Protegge bene i palloni, ma non dialoga bene con i compagni. Dal 46’ Popov 5 - Ingresso negativo il suo, sbaglia tanti palloni.
Alessio Dionisi 5.5 - Il suo Empoli gioca una brutta gara nel primo tempo, nella ripresa la pareggia ma non ha il cuore di andarla a vincere.
REGGIANA
Micai 6 - Non ha colpe sul gol, salva bene nelle altre occasioni.
Papetti 5.5 - Una partita ordinata la sua, ma la sbavatura in marcatura su Shpendi costa i tre punti.
Rozzio 6 - Nel primo tempo è insuperabile, personalità e leadership per il difensore della Reggiana.
Bonetti 6 - Roccioso e attento anche lui, può poco sul gol.
Libutti 6 - Corre bene e tanto, soffre la freschezza di Elia.
Reinhart 6 - Dirige bene il traffico in mezzo al campo, poi prende un giallo ingenuo che costringe Rubinacci a farlo uscire per evitare espulsioni. Dal 58’ Portanova 5.5 - Entra con poco piglio, in un momento complicato per i suoi.
Belardinelli 5.5 - Soffre il palleggio della mediana empolese, non aiuta i suoi a rifiatare. Dal 96’ Mendicino sv.
Charlys 6 - Tanta sostanza nella sua gara
Tripaldelli 6 - Corre per tutti, e forse proprio per questo che ne risente a livello fisico. Dal 58’ Bozzolan 5.5 - Va in difficoltà con gli inserimenti del centrocampo avversario.
Girma 6.5 - Fa tutto lui, prende il rigore con una magia e poi lo trasforma. Unico faro offensivo nella serata di Empoli. Dal 79’ Lambourde sv.
Novakovich 5.5 - Tocca pochissimi palloni in attacco, salva in difesa in un paio di occasioni. Dal 96’ Fumagalli sv.
Lorenzo Rubinacci 6 - La Reggiana difende bene e punge quando riesce. Un copione che funzione e che per poco non consente ai suoi ragazzi di portare a casa la posta massima.