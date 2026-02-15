Riecco i tre punti: un mese dopo, il Bologna torna a vincere in Serie A. A Torino finisce 1-2

Importante successo per il Bologna, che si impone con il risultato finale di 1-2 a Torino e torna a raccogliere tre punti in campionato a un mese preciso dall'ultimo successo, arrivato il 15 gennaio scorso sempre in trasferta, allora a Verona. Italiano e i suoi giocatori mettono fine a una striscia di quattro sconfitte consecutive in campionato, prosegue invece l'andamento a rilento della squadra di Baroni.

Il primo tempo passa via lento, e la notizia più rilevante è nel racconto della protesta operata dai tifosi del Torino, che hanno di fatto disertato la partita. Le due curve dello stadio Olimpico erano di fatto vuote, in segno di protesta da parte del tifo organizzato granata contro il presidente Cairo. Il campo sembra risentire della cornice apatica, fino a poco prima dell'intervallo succede poco, pur con un Bologna che tiene meglio il campo. E che arriva a minacciare Paleari con Bernardeschi e Rowe, quest'ultimo a un soffio dal gol del vantaggio. All'intervallo punteggio di 0-0.

Il secondo tempo invece propone un copione totalmente diverso. E vede il Bologna passare in vantaggio quasi subito: il più pericoloso del primo tempo, Rowe, è l'ideatore della trama che, complice anche una deviazione, arriva a sfiorare quel tanto che basta il tacco di Moro per depositarsi alle spalle di Paleari. Miracoloso quest'ultimo invece su Sohm, ed è un intervento fondamentale visto che un minuto più tardi il Toro pareggia. Lo fa aggrappandosi a Duvan Zapata e all'astuzia di Vlasic nel far passare la palla nel punto giusto (tra le gambe di Miranda) dopo la ribattuta di Skoruspki sul colombiano.

Appena passata la metà della seconda frazione, però, ecco il sorpasso del Bologna firmato Santiago Castro. Il centravanti argentino segna con un gol da bomber e al 70' firma il gol dell'1-2 che sarà anche il risultato al triplice fischio. Dopo la rete dell'argentino, poco da segnalare, fino al triplice fischio. La reazione del Torino, di fatto, non arriva mai. A differenza di quella dei (pochi) tifosi presenti, che rumoreggiano contro lo spettacolo visto.

