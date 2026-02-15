Salernitana nel caos, Raffaele sempre in bilico: pronto Stendardo. Ma anche Faggiano trema
Situazione sempre più tesa in casa Salernitana con il tecnico Giuseppe Raffaele che è sempre più vicino all’esonero nonostante nella serata di ieri la sua posizione fosse più salda soprattutto per la ritrosia a mettere sul tavolo una cifra necessaria per convincere un allenatore di livello ad accettare la panchina. Lo riferisce Tuttosalernitana.com sottolineando come al momento solo il no del direttore sportivo Daniele Faggiano alla promozione di Guglielmo Stendardo in panchina frenerebbe l’esonero di Raffaele.
Da un lato il direttore sportivo spinge per una soluzione d'esperienza, dall'altro la società fa pesare al dirigente aver difeso a spada tratta Raffaele. Una confusione totale che apre a diverse soluzioni e dove tutto è possibile: dall’esonero dell’attuale tecnico con la promozione di Stendardo, che è già stato allertato, all’allontanamento di mister e Faggiano con un nuovo ds che arriverebbe per lavorare in prospettiva futura, fino alle dimissioni del dirigente con la conferma di Raffaele almeno fino al Monopoli o addirittura alla permanenza di entrambi per salvare il resto della stagione.
Da qui a martedì, giorno della ripresa degli allenamenti nulla è da escludere con il patron Daniele Iervolino che è chiamato a prendere una decisione definitiva.