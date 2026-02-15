Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino-Bologna 1-2, le pagelle: Castro da centravanti vero, Vlasic tuttofare

Torino-Bologna 1-2, le pagelle: Castro da centravanti vero, Vlasic tuttofare
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:16 Serie A
Pietro Celeste

Risultato finale: Torino-Bologna 1-2

TORINO

Paleari 6,5 - Da un potenziale doppio svantaggio alla parità, ci mette le mani con una parata provvidenziale. Nulla può sul gol di Castro.

Marianucci 6 - Ha un cliente scomodo da marcare. Rowe lo tormenta, ma lui tiene botta, facendosi aiutare dal quinto. Dal 85' Njie s.v.

Maripan 5,5 - Deve fare i conti con un cartellino pesante alle spalle fin da subito. Regge il confronto con Castro, che lo batte in occasione del gol, provvidenziale l'intervento in scivolata tra Sohm e Rowe.

Coco 5,5 - Fa il suo su un Bernardeschi ispirato, anche se qualche intervento a vuoto lo compie. Punizione scellerata nella ripresa.

Pedersen 5,5 - Tanta corsa, ma doti tecniche limitate ed evidenti. Brucia Miranda in un frangente nel primo tempo, poi il vuoto.

Vlasic 6,5 - E' l'animo del Torino. Fa tutto lui: autogol, realizza il pari e viene ammonito nel finale.

Prati 6 - Si passa poco dai suoi piedi nelle manovre, spesso venendo saltato. S'incolla a Freuler, schermandosi a vicenda. Dal 53' Ilkhan 5,5 - Non al meglio per via di un attacco febbrile in settimana, ha guai fisici durante il match.

Gineitis 6 - Prezioso in un paio di ripiegamenti difensivi, nei quali sbriglia possibili situazioni pericolose. Nella ripresa riceve subito il cartellino e, per non rimanere in dieci, viene sostituito. Dal 53' Casadei 6 - Un buon strappo a far ammonire Sohm.

Aboukhlal 5,5 - Il Torino spinge nelle battute iniziali dalla sua parte, poi sparisce e Joao Mario gli va via un paio di volte nella prima uscita. Dal 46' Lazaro 5,5 - Inserito per cercare il fondo in maniera più insistente, ma combina quando il sostituto.

Adams 6 - Viene incontro a fraseggiare, non riuscendo mai ad attaccare la profondità. Interessante il duello venutosi a creare con Vitik. Dal 46' Zapata 6,5 - Tarda la prima ripartenza, si rifà nel gol del pareggio con un azione solitaria.

Simeone 5 - Partita innocua la sua. Mai menzionato, con altrettanta cattiveria, da dimenticare.

Marco Baroni 5,5 - Il suo Torino combina troppo poco per portare a casa punti nonostante il periodo nero del Bologna. Questo la dice lunga su quanto prodotto.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Bravo inizialmente su Zapata, ma non può fare nulla sulla respinta di Vlasic. Del resto non viene mai chiamato in causa.

Joao Mario 6 - Qualche bella percussione nel primo tempo a eludere gli interventi dei difendenti, leggero nella ripresa quando viene scartato da Zapata all'alba del gol. Dal 73' Zortea 5,5 - Non eccede, compie qualche piccola leggerezza.

Vitik 6 - Il duello con Adams è stimolante da ambedue le parti. In crescita e con Lucumì al fianco assume fiducia nei propri mezzi.

Lucumì 6 - Un errore in costruzione nella ripresa nel mezzo di una partita senza alcun grattacapo, a dimostranza della grande sicurezza con la quale gioca.

Miranda 6,5 - Ha energie da vendere e lo testimonia la sgroppata al 94', nonostante il vantaggio, andando poi a concludere esausto. Avvia il gol del vantaggio.

Freuler 5,5 - Il periodo non facilita le operazioni e non riesce a riprendersi in mano le chiavi del centrocampo, ma per fortuna per lui il Bologna gira ugualmente.

Moro 6,5 - Le seconde linee sono il bene prezioso per Italiano, che lo schiera dal 1' e ottiene risposte. Partecipa al gol del vantaggio, eludendo l'intervento di Paleari.

Bernardeschi 6,5 - I primi lampi della partita portano la sua firma, così come porta la sua firma l'assistenza a Castro per il nuovo vantaggio. Dal 83' Orsolini s.v.

Sohm 6.5 - Prima partita da titolare più che positiva. Sfiora il gol del raddoppio prima del pari con una giocata qualitativa, aggiungendo perfino dinamicità al reparto. Dal 88' Ferguson s.v.

Rowe 6,5 - In campionato gli manca solo il gol, le prestazioni ci sono sempre. Anche oggi si rende pericoloso sia a concludere che propiziando il gol del vantaggio. Dal 73' Dominguez 6 - E' un buon rincalzo e contribuisce al sacrificio per portare a casa i tre punti.

Castro 7 - Fin da subito mostra i muscoli su Maripan, tenendolo distante nel gol del nuovo vantaggio, battendo poi Paleari da centravanti vero con la punta. Dal 83' Odgaard s.v.

Vincenzo Italiano 6,5 - Il suo Bologna reagisce all'eliminazione in Coppa Italia con una vittoria importante e meritata. Si affida a qualche seconda linea, che risponde di star bene.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
