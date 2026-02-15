Torino-Bologna 1-2, le pagelle: Castro da centravanti vero, Vlasic tuttofare

Risultato finale: Torino-Bologna 1-2

TORINO

Paleari 6,5 - Da un potenziale doppio svantaggio alla parità, ci mette le mani con una parata provvidenziale. Nulla può sul gol di Castro.

Marianucci 6 - Ha un cliente scomodo da marcare. Rowe lo tormenta, ma lui tiene botta, facendosi aiutare dal quinto. Dal 85' Njie s.v.

Maripan 5,5 - Deve fare i conti con un cartellino pesante alle spalle fin da subito. Regge il confronto con Castro, che lo batte in occasione del gol, provvidenziale l'intervento in scivolata tra Sohm e Rowe.

Coco 5,5 - Fa il suo su un Bernardeschi ispirato, anche se qualche intervento a vuoto lo compie. Punizione scellerata nella ripresa.

Pedersen 5,5 - Tanta corsa, ma doti tecniche limitate ed evidenti. Brucia Miranda in un frangente nel primo tempo, poi il vuoto.

Vlasic 6,5 - E' l'animo del Torino. Fa tutto lui: autogol, realizza il pari e viene ammonito nel finale.

Prati 6 - Si passa poco dai suoi piedi nelle manovre, spesso venendo saltato. S'incolla a Freuler, schermandosi a vicenda. Dal 53' Ilkhan 5,5 - Non al meglio per via di un attacco febbrile in settimana, ha guai fisici durante il match.

Gineitis 6 - Prezioso in un paio di ripiegamenti difensivi, nei quali sbriglia possibili situazioni pericolose. Nella ripresa riceve subito il cartellino e, per non rimanere in dieci, viene sostituito. Dal 53' Casadei 6 - Un buon strappo a far ammonire Sohm.

Aboukhlal 5,5 - Il Torino spinge nelle battute iniziali dalla sua parte, poi sparisce e Joao Mario gli va via un paio di volte nella prima uscita. Dal 46' Lazaro 5,5 - Inserito per cercare il fondo in maniera più insistente, ma combina quando il sostituto.

Adams 6 - Viene incontro a fraseggiare, non riuscendo mai ad attaccare la profondità. Interessante il duello venutosi a creare con Vitik. Dal 46' Zapata 6,5 - Tarda la prima ripartenza, si rifà nel gol del pareggio con un azione solitaria.

Simeone 5 - Partita innocua la sua. Mai menzionato, con altrettanta cattiveria, da dimenticare.

Marco Baroni 5,5 - Il suo Torino combina troppo poco per portare a casa punti nonostante il periodo nero del Bologna. Questo la dice lunga su quanto prodotto.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Bravo inizialmente su Zapata, ma non può fare nulla sulla respinta di Vlasic. Del resto non viene mai chiamato in causa.

Joao Mario 6 - Qualche bella percussione nel primo tempo a eludere gli interventi dei difendenti, leggero nella ripresa quando viene scartato da Zapata all'alba del gol. Dal 73' Zortea 5,5 - Non eccede, compie qualche piccola leggerezza.

Vitik 6 - Il duello con Adams è stimolante da ambedue le parti. In crescita e con Lucumì al fianco assume fiducia nei propri mezzi.

Lucumì 6 - Un errore in costruzione nella ripresa nel mezzo di una partita senza alcun grattacapo, a dimostranza della grande sicurezza con la quale gioca.

Miranda 6,5 - Ha energie da vendere e lo testimonia la sgroppata al 94', nonostante il vantaggio, andando poi a concludere esausto. Avvia il gol del vantaggio.

Freuler 5,5 - Il periodo non facilita le operazioni e non riesce a riprendersi in mano le chiavi del centrocampo, ma per fortuna per lui il Bologna gira ugualmente.

Moro 6,5 - Le seconde linee sono il bene prezioso per Italiano, che lo schiera dal 1' e ottiene risposte. Partecipa al gol del vantaggio, eludendo l'intervento di Paleari.

Bernardeschi 6,5 - I primi lampi della partita portano la sua firma, così come porta la sua firma l'assistenza a Castro per il nuovo vantaggio. Dal 83' Orsolini s.v.

Sohm 6.5 - Prima partita da titolare più che positiva. Sfiora il gol del raddoppio prima del pari con una giocata qualitativa, aggiungendo perfino dinamicità al reparto. Dal 88' Ferguson s.v.

Rowe 6,5 - In campionato gli manca solo il gol, le prestazioni ci sono sempre. Anche oggi si rende pericoloso sia a concludere che propiziando il gol del vantaggio. Dal 73' Dominguez 6 - E' un buon rincalzo e contribuisce al sacrificio per portare a casa i tre punti.

Castro 7 - Fin da subito mostra i muscoli su Maripan, tenendolo distante nel gol del nuovo vantaggio, battendo poi Paleari da centravanti vero con la punta. Dal 83' Odgaard s.v.

Vincenzo Italiano 6,5 - Il suo Bologna reagisce all'eliminazione in Coppa Italia con una vittoria importante e meritata. Si affida a qualche seconda linea, che risponde di star bene.