Serie B, Empoli e Reggiana non si fanno male: un gol per tempo, finisce 1-1
Si conclude con un pareggio la sfida tra Empoli e Reggiana, valida per la 25esima giornata di Serie B. Un gol per tempo: prima Girma su calcio di rigore ha portato in vantaggio gli ospiti nel primo tempo, poi la rimonta firmata da Shpendi nel secondo tempo per il definitivo 1-1.
Un pareggio che incide poco sulla classifica, lasciando entrambe le formazioni in acque poco tranquille, staccate l’una dall’altra di quattro punti e con la zona retrocessione ancora troppo vicina.
25ª GIORNATA
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Cesena – Venezia 0-4
36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach
Domenica 15 febbraio 2026
Bari – SudTirol 1-2
48’ Merkaj (S), 75’ aut. Mane (S), 80’ Rao (B)
Monza – Juve Stabia 2-1
2’ Mosti (J), 50’ Hernani (M), 63’ Petagna (M)
Spezia – Frosinone 0-2
37’ Kvernadze, 56’ Ghedjemis
Empoli – Reggiana 1-1
26’ rig Girma (R), 72’ Shpendi (E)
Ore 19.30 - Avellino – Pescara
Classifica:
Venezia 53
Frosinone 52
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Padova 29
Empoli 29
Avellino 28 *
Sampdoria 29
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15 *
* una partita in meno