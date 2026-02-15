Serie A, la classifica aggiornata: doppio balzo Bologna e aggancio alla Lazio all'8° posto

Dopo un mese il Bologna ritrova i tre punti in campionato. La formazione di Vincenzo Italiano supera di misura (1-2) il Torino in trasferta e fa un doppio balzo in classifica, superando in un colpo solo Sassuolo e Udinese e agganciando la Lazio all'ottavo posto. Per il Toro, invece, ancora 27 punti ed è ancora quattordicesimo. Di seguito la graduatoria aggiornata.

Inter 61

Milan 53*

Napoli 49*

Roma 46*

Juventus 46

Atalanta 42

Como 41*

Lazio 33

Bologna 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28*

Torino 27

Cremonese 24

Genoa 24

Lecce 21*

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15

una partita in meno