Serie A, la classifica aggiornata: doppio balzo Bologna e aggancio alla Lazio all'8° posto
Dopo un mese il Bologna ritrova i tre punti in campionato. La formazione di Vincenzo Italiano supera di misura (1-2) il Torino in trasferta e fa un doppio balzo in classifica, superando in un colpo solo Sassuolo e Udinese e agganciando la Lazio all'ottavo posto. Per il Toro, invece, ancora 27 punti ed è ancora quattordicesimo. Di seguito la graduatoria aggiornata.
Inter 61
Milan 53*
Napoli 49*
Roma 46*
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
una partita in meno
