Monza, Bianco: "Non era facile rimontare, Thiam resta il portiere titolare"

"A fine primo tempo ho solo detto alla mia squadra di rimanere in gara. Abbiamo iniziato con un forte handicap iniziale. Un errore che ci può stare. L'intervallo è servito per resettare. Ribaltare le partite non è mai facile, a maggior ragione contro una squadra come la Juve Stabia reduce da nove risultati utili consecutivi. Thiam? Quel passaggio gli è uscito male, è un errore che ci può stare nel calcio. Pizzignacco? Il nostro portiere è Thiam e non vedo perché sostituirlo, finché starà bene giocherà lui. Hernani? Da tifoso vorrei vederlo in campo sempre per 100’ a partita, ma lo conosciamo e dobbiamo gestirlo". Queste le parole del tecnico del Monza Paolo Bianco dopo la vittoria sulla Juve Stabia.