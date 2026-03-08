Meglio il Genoa rispetto alla Roma al "Ferraris": il punteggio non si sblocca, 0-0 all'intervallo
Si chiude la prima frazione di gara al "Ferraris" fra Genoa e Roma con il punteggio sullo 0-0 ma applausi per la squadra di casa. La partita non decolla con le due squadre che ribattono colpo su colpo ma che di fatto non si presentano dalle parti dei due portieri. Agonismo e diversi interventi di Colombo spezzettano le prime battute di un match che non conta occasioni da gol fino al minuto 20 quando Malen, dopo una percussione, cerca la confusione in porta ma Vasquez si oppone deviando il pallone in corner.
Ekuban sfiora il gol
La risposta dei padroni di casa arriva con Messias che si trova a concludere verso la porta da buona posizione ma il suo tiro termina fra le braccia di Svilar. Anche giallorossi avanti dopo la mezz’ora ma il colpo di testa di Rensch termina sul fondo. Prima del riposo Genoa ad un passo dal vantaggio con un cross di Messias per Ekuban che interviene in spaccata e mette alto di un soffio.