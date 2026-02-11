Meluso si racconta: "Paratici voleva Verde quando Chiesa si fece male. E mi chiese Piccoli"

Il direttore sportivo di lungo corso Mauro Meluso si è raccontato ai microfoni di Gianlucadimarzio e in particolare ha svelato come ai tempi dello Spezia la Juventus di Fabio Paratici corteggiava alcuni suoi talenti. Queste le sue parole: "Ho qualche rammarico, per esempio Agudelo, che ha scelto poi di andare all’estero. Un altro è Verde, che era un giocatore che aveva delle potenzialità enormi, mi ricordava molto Salah. Infatti, Paratici ci aveva pensato per sostituire Chiesa alla Juventus quando si fece male".

Il dirigente ha poi raccontato quando l'allora ds bianconero aveva puntato Piccoli per gennaio: "Paratici me lo chiese a gennaio. La Juve ne aveva bisogno, ma non glielo diedi. Italiano con Piccoli all’inizio diventava matto. Ogni tanto mi guardava storto, come per dirmi ‘ma chi mi hai portato?’: lui chiedeva alcuni movimenti che Piccoli non aveva, perché era uno molto istintivo. Italiano lo forgiò dal punto di vista tattico e così fece un grande girone di ritorno".

Infine, su altri colpi che fece allo Spezia, Meluso ha raccontato: "Presi Estevez per pochissimo e gioca ancora in A a Parma. Chabot è stato convocato in nazionale tedesca, Pobega lo portai dal Milan ma solo in prestito, perché Massara, che è un ottimo d.s., non voleva privarsene. Ismajli, oggi al Torino, lo presi per due spiccioli. Provedel addirittura a zero, col 50% sulla rivendita all’Empoli".