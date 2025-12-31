Coppa d'Africa, i giocatori che rientrano subito in Italia e chi si giocherà gli ottavi

Prosegue la Coppa d'Africa 2025 che si sta disputando in Marocco e sta entrando nel vivo. Oggi sono in programma le ultime gare della fase a gironi che emetteranno gli ultimi verdetti in vista degli ottavi di finale del torneo. Alle 17.00 Guinea Equatoriale-Algeria e Sudan-Burkina Faso, poi alle 20.00 Gabon-Costa d'Avorio e Mozambico-Camerun.

Grande attenzione a ciò che accadrà anche da parte degli appassionati e addetti ai lavori della Serie A, nell'ottica di capire per quanto tempo saranno impegnati i giocatori provenienti dal nostro campionato. Nelle gare di oggi sono impegnati fra gli altri i giocatori di Roma e Atalanta Ndicka e Kossonou con la Costa d'Avorio, oltre a Bayo dell'Udinese. In campo anche Onana del Genoa, con il Camerun.

Ma quali giocatori sono già sicuri di avere impegni aggiuntivi in Coppa d'Africa? E quali invece sono già stati eliminati e possono dunque fare presto rientro nei rispettivi club? Vediamoli.

Giocatori che possono rientrare nei club in quanto già eliminati:

- Zambia: Liteta (Cagliari) e Banda (Lecce)

- Angola: Rui Modesto (Udinese), Nzola (Pisa), Luvumbo (Cagliari), Gaspar (Lecce)

- Guinea Equatoriale: Saul Coco (Torino)

Giocatori già sicuri di giocare gli ottavi di finale:

- Marocco: El Aynaoui (Roma) e Masina (Torino)

- Nigeria: Lookman (Atalanta), Dele-Bashiru (Lazio), Akinsanmiro (Pisa)

- Senegal: Dia (Lazio)

- Algeria: Belghali (Verona)

- Mali: Coulibaly L. (Lecce), Coulibaly W. (Sassuolo)