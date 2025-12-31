Coppa d'Africa, i giocatori che rientrano subito in Italia e chi si giocherà gli ottavi
Prosegue la Coppa d'Africa 2025 che si sta disputando in Marocco e sta entrando nel vivo. Oggi sono in programma le ultime gare della fase a gironi che emetteranno gli ultimi verdetti in vista degli ottavi di finale del torneo. Alle 17.00 Guinea Equatoriale-Algeria e Sudan-Burkina Faso, poi alle 20.00 Gabon-Costa d'Avorio e Mozambico-Camerun.
Grande attenzione a ciò che accadrà anche da parte degli appassionati e addetti ai lavori della Serie A, nell'ottica di capire per quanto tempo saranno impegnati i giocatori provenienti dal nostro campionato. Nelle gare di oggi sono impegnati fra gli altri i giocatori di Roma e Atalanta Ndicka e Kossonou con la Costa d'Avorio, oltre a Bayo dell'Udinese. In campo anche Onana del Genoa, con il Camerun.
Ma quali giocatori sono già sicuri di avere impegni aggiuntivi in Coppa d'Africa? E quali invece sono già stati eliminati e possono dunque fare presto rientro nei rispettivi club? Vediamoli.
Giocatori che possono rientrare nei club in quanto già eliminati:
- Zambia: Liteta (Cagliari) e Banda (Lecce)
- Angola: Rui Modesto (Udinese), Nzola (Pisa), Luvumbo (Cagliari), Gaspar (Lecce)
- Guinea Equatoriale: Saul Coco (Torino)
Giocatori già sicuri di giocare gli ottavi di finale:
- Marocco: El Aynaoui (Roma) e Masina (Torino)
- Nigeria: Lookman (Atalanta), Dele-Bashiru (Lazio), Akinsanmiro (Pisa)
- Senegal: Dia (Lazio)
- Algeria: Belghali (Verona)
- Mali: Coulibaly L. (Lecce), Coulibaly W. (Sassuolo)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.