Live TMW Midtjylland, Tullberg: "Contro la Roma gara difficile, ma non impossibile"

Il Midtjylland, a sorpresa capolista della Fase Campionato di questa Europa League a punteggio pieno, sarà ospite della Roma per il match di domani allo Stadio Olimpico. Alle ore 19.40 odierne, il tecnico Mike Tullberg presenterà in conferenza stampa il match presso la consueta sala dello stadio. Diretta testuale a cura di TMW.



Come è venire qui a Roma da prima in classifica?

"Bello, non vediamo l'ora di giocare: abbiamo fatto 4 su 4 e abbiamo tutto da vincere. Abbiamo un piano per domani".

Avete il doppio dei punti della Roma...

"Sì, dobbiamo cercare di vincere domani".

L'ultima partita è stata una sconfitta. Come la vede la gara di domani?

"Siamo stati al di sotto del nostro livello, ne abbiamo parlato. Domani faremo la nostra partita".

Prima della gara contro il Celtic volevate vincere e lo avete fatto. Adesso quali sono i vostri obiettivi?

"Facciamo tutto pensando gara dopo gara, domani giochiamo contro la capolista di Serie A. Sarà una partita difficile, ma non impossibile".

Vi sentite più liberi nel gioco vista la classifica?

"Ragioniamo gara dopo gara, siamo stati bravi ma non parlo di qualificazione. Sicuramente, è bello: è un record per il nostro club".

Non tutti in Europa seguono il campionato danese, ora avete avuto un feedback?

"Alcuni ci seguono, me e i calciatori. Ho ricevuto dei messaggi, sono felice. Per esempio, il presidente del Dortmund mi ha scritto, sta dando un'occhiata ai nostri calciatori".

Il direttore ha detto che ora dovete vincere la coppa: ti ha messo pressione?

"No, non mi ha messo pressione. Neanche ai giocatori ha messo pressione".

Com'è essere un allenatore danese con successo in Europa?

"Ora abbiamo giocato solo 4 gare, abbiamo fame di vittoria. Sarà dura, ma ci crediamo".

Domani sente una certa responsabilità?

"No, non sento responsabilità maggiori verso il calcio danese. Giocando bene, possiamo avere più posti in Champions e migliorare l'immagine calcistica del nostro paese".