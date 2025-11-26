Live TMW Midtjylland, Bech: "Siamo motivatissimi per affrontare la Roma"

Il Midtjylland, a sorpresa capolista della Fase Campionato di questa Europa League a punteggio pieno, sarà ospite della Roma per il match di domani allo Stadio Olimpico. Alle ore 19.40 odierne, il calciatore Bech presenterà in conferenza stampa il match presso la consueta sala dello stadio. Diretta testuale a cura di TMW.



19.20 - A breve l'inizio della conferenza stampa.

19.37 - Inizia la conferenza.

Come è essere allo Stadio Olimpico?

"Un grande stadio, sarà una grande partita: è bellissimo, ma abbiamo già giocato in questo tipo di impianti siamo motivatissimi".

Cosa avete imparato da queste partite?

"Che dobbiamo essere focalizzati nei 90 minuti, la Roma è forte. Serve una gara di qualità".

Credete nelle vostre capacità? In Danimarca avete fatto bene...

"Sì, siamo a un livello top ma restiamo umili: vogliamo raggiungere il 100% delle nostre capacità e andare più avanti possibile".

Non tutti in Europa seguono il campionato danese, ora avete avuto un feedback?

"Alcuni ci seguono, me e i calciatori".