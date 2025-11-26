Live TMW Mitdjylland, Erlic: "La Coppa Italia col Bologna? Non la dimenticherò mai"

Il Midtjylland, a sorpresa capolista della Fase Campionato di questa Europa League a punteggio pieno, sarà ospite della Roma per il match di domani allo Stadio Olimpico. Alle ore 19.40 odierne, il calciatore Erlic presenterà in conferenza stampa il match presso la consueta sala dello stadio. Diretta testuale a cura di TMW.



19.20 - A breve l'inizio della conferenza stampa.

19.35 - Inizia la conferenza.

Hai bei ricordi all'Olimpico in Coppa Italia? COmìè tornarci?

"Sì, ho un bellissimo ricordo. Col Bologna abbiamo scritto la storia, non lo scorderò mai. L'Olimpico è uno dei migliori stadi d'Europa: è bello tornarci. Domani sarà uno stadio caldo".

Hai già giocato contro Gasperini, cosa ti aspetti domani?

"Sì, ci ho già giocato. Fa un calcio diverso, giocano molto uno contro uno e sono organizzati: sarà una gara tosta, ci dobbiamo far trovare pronti".