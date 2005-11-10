Milan, 70 mln per il mercato: Endrick o Tresoldi in attacco. E Kakà può aiutare per il brasiliano
Pierpaolo Matrone
Il Milan prepara un mercato di gennaio da protagonista. Dopo aver investito oltre 150 milioni di euro più bonus durante l'estate, Gerry Cardinale è pronto a mettere a disposizione circa 70 milioni per rafforzare la rosa di Ruben Amorim. La priorità è l'attacco, dove il rendimento realizzativo delle punte non ha soddisfatto le aspettative, ma è previsto anche un intervento in difesa. Due i principali obiettivi per il reparto offensivo: Endrick del Real Madrid e Nicolò Tresoldi del Bruges.
Milan, Endrick è un obiettivo concreto: Kakà può favorire l'operazione
Come racconta La Gazzetta dello Sport, Cardinale può sfruttare gli ottimi rapporti con Roc Nation, agenzia che rappresenta Endrick, e il possibile intervento di Ricardo Kakà, che potrebbe convincere il brasiliano a scegliere i rossoneri. Il Milan sarebbe disposto a proporre al Real Madrid un'operazione con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 60 milioni più bonus, concedendo ai blancos una recompra da 80 milioni. Sul talento brasiliano c'è anche la Roma, oltre all'interesse di club inglesi e francesi.
Tresoldi costa 60 milioni: il Milan valuta il doppio colpo tra gennaio ed estate
L'altra pista conduce a Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges e tifoso rossonero fin da bambino. La valutazione è salita a circa 60 milioni di euro e il club belga preferirebbe cederlo a fine stagione, pur non escludendo un addio anticipato davanti a un'offerta irrinunciabile. Il Milan vorrebbe evitare un'asta con le società di Premier League. Non è escluso, inoltre, che Cardinale possa tentare di acquistare entrambi gli attaccanti, uno a gennaio e l'altro nella prossima estate, soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League.