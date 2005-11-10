Milan, 70 mln per il mercato: Endrick o Tresoldi in attacco. E Kakà può aiutare per il brasiliano

Il Milan prepara un mercato di gennaio da protagonista. Dopo aver investito oltre 150 milioni di euro più bonus durante l'estate, Gerry Cardinale è pronto a mettere a disposizione circa 70 milioni per rafforzare la rosa di Ruben Amorim. La priorità è l'attacco, dove il rendimento realizzativo delle punte non ha soddisfatto le aspettative, ma è previsto anche un intervento in difesa. Due i principali obiettivi per il reparto offensivo: Endrick del Real Madrid e Nicolò Tresoldi del Bruges.

Milan, Endrick è un obiettivo concreto: Kakà può favorire l'operazione

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Cardinale può sfruttare gli ottimi rapporti con Roc Nation, agenzia che rappresenta Endrick, e il possibile intervento di Ricardo Kakà, che potrebbe convincere il brasiliano a scegliere i rossoneri. Il Milan sarebbe disposto a proporre al Real Madrid un'operazione con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 60 milioni più bonus, concedendo ai blancos una recompra da 80 milioni. Sul talento brasiliano c'è anche la Roma, oltre all'interesse di club inglesi e francesi.

Tresoldi costa 60 milioni: il Milan valuta il doppio colpo tra gennaio ed estate

L'altra pista conduce a Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges e tifoso rossonero fin da bambino. La valutazione è salita a circa 60 milioni di euro e il club belga preferirebbe cederlo a fine stagione, pur non escludendo un addio anticipato davanti a un'offerta irrinunciabile. Il Milan vorrebbe evitare un'asta con le società di Premier League. Non è escluso, inoltre, che Cardinale possa tentare di acquistare entrambi gli attaccanti, uno a gennaio e l'altro nella prossima estate, soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League.