Padova, Calabro non fa sconti: "L'atteggiamento di qualcuno viene a tratti"

Dopo la vittoria in amichevole del suo Padova contro il Koper, formazione prima in classifica nella massima serie slovena, Antonio Calabro ha analizzato il 3-2 dell'Euganeo in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto da TrivenetoGoal:

“Oggi era un test per provare molti giocatori in ruoli diversi, abbiamo dato minutaggio a chi ne ha avuto di meno, abbiamo reinserito Zanimacchia e soprattutto non si è fatto male nessuno. Ci sono state risposte sia positive che negative, tra le positive c’è la professionalità di Barreca e Buonaiuto che non era scontata, non sono contento perchè per qualcuno l’atteggiamento viene a tratti. Domani avrò una riunione con lo staff medico per il reintegro degli infortunati. Abbiamo accelerato su Luca il suo recupero perchè l’ho buttato dentro la mischia, e lui ha risposto abbastanza bene.

Varas ha preso una botta contro l’Empoli e quindi non è stato convocato, Seghetti e Artistico non hanno giocato perchè hanno caricato molto in settimana.

Siamo uno staff molto competente a 360 gradi e con il nuovo preparatore atletico ci siamo subito trovati bene e abbiamo anche cambiato preparazione.

C’è da fare i complimenti a Tonini, ragazzo della nostra primavera che ha fatto 10 minuti importanti, a testimonianza del nostro settore giovanile.

Io preferisco sapere che la prossima andiamo ad Arezzo e siamo professionisti, quindi siamo abituati a determinati ritmi”.